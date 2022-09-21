Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов. Читать новость
Москва оказалась в обороне как на востоке, так и на юге Украины.Поражения России на поле боя и объявленная мобилизация Кремлевские чиновники пытаются переложить вину с Путина на российских военных.В целом, Россия сейчас находится в состоянии обороны. Украина владеет инициативой, заставляя Россию принимать временные меры просто для того, чтобы избежать дальнейших потерь".Приказ президента РФ Владимира Путина о частичной военной мобилизации и угрозы применить ядерное оружие свидетельствуют о крахе вторжения в Украину.Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.Так что кривоногие агрономы, вперёд защищать свою историческую родину!
Владимира Путина напоминают поведение Адольфа Гитлера, когда тот в последние дни Третьего Рейха пытался привлечь побольше воинов. Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bild. "Нынешнее поведение Путина напоминает мне Гитлера, который в последние дни Третьего Рейха муштровал ребят и стариков для Вермахта. Ирония судьбы: Путин делает то, что делали нацисты" - сказал Ходжес.
Казахстан заявил, что не будет выдавать постоянный вид на жительство гражданам России без разрешения Москвы, поскольку большое количество россиян стремится уехать из страны после объявления Кремлем частичной военной мобилизации.
111: Кто то говорит что мужики в отпуск и на каникулы едут? Или в военкомат?
Да уж... Фейки, фейки, фейки и их оцифрованные почитатели! Цифровой, это зона прилета в международном секторе Внуково! Зона прилета, слева на фото кабинки с погранцами, после их прохождения ты выходишь в общий зал зоны прилета, а далее выходишь на привокзальную площадь. Есть фейкометы, а есть вроде тебе подобных фейкопоедвтелей... Нда.
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