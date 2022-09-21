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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45138
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17983
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:19
#150
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Цитата:
Гога:
для власти в Казахстане ---рядовые казахстанцы

А что, тут кого то гонят умирать на войну?
Ты сам то, чего не пошел?
Тоже нравится, когда другие умирают на могилизации?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17983
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:34
#151
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17672
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:37
#152
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кто не служил, гнать надо из этой ветки.
что они могут знать о мобилизации?
а то тявкают, тявкают второй день.
тащат сюда фейки с помоек.
надоело, противно.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17983
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:40
#153
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Информация

«Если какой-то гражданин придет в госорганы Казахстана, попросит ВНЖ, то есть перечень документов, которые он должен подготовить. Среди этих документов есть пункт о согласии государства, из которого выезжает данный человек», — цитирует «Интерфакс» спикера сената парламента республики Маулена Ашимбаева.

Таким образом, рассчитывать на вид на жительство не могут те россияне, которым государство не разрешило покидать страну, но несмотря на запрет, они это сделали. На так называемом «листке убытия» должны стоять необходимые печати и подписи.

Вместе с тем россияне вправе свободно въезжать в Казахстан и выезжать на другую территорию, никаких ограничений республика вводить не намерена.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17983
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:48
#154
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В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку

Сенатор Ковитиди предложила исключить часть болезней из оснований для отсрочки от службы

"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди."


А и правильно, все равно многие погибнут, какая разница, сколько там у старичков, кому За, болезней..
Хоть рак, хоть простатит..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6672
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:48
#155
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Цитата:
111:
Что то Гоги не видно, обещал, что приедит сюда, если там все это начнется.. Ему то до 60 ого го

-----Давно уже не до, а после 60..жаль , что тут модераторы --- а то много интересного мог услышать от меня
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17983
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:52
#156
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Цитата:
Гога:
Давно уже не до, а после 60..

Ты говорил вроде 59.
Так ты старик уже..
Классно, теперь можно гнать остальных на войну спокойно..
Зачем вам столько живых молодых россиян..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6672
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:52
#157
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Цитата:
111:
Там хоть по 800 ойро в месяц

----Давно уже отменили
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17983
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:54
#158
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Из вмех, кто на форуме, а Zет патриотов с России тут большинство, на войну добровольцем выразил желание воевать лишь один из вас..
Когда настанет время мобилизации..
Стыдно россияне зетпатриоты!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6672
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:56
#159
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Цитата:
111:
И он подпадает под это..

---Спасибо , что возвел в полковники !!! :-P Но я всего лишь ----рядовой :-P :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17983
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:00
#160
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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Во вручении повесток задержанным на акциях протеста нет нарушения закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (практика вручения повесток - ИФ) не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона", - сказал Песков журналистам в четверг.



[Исправлено: 111, 22.09.2022 - 21:01]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6672
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:00
#161
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Цитата:
serg kost:
Смахивает на фейк

----Не , не может быть !!! Это МАРИК сбросил - у него 100500 правда !!!!!!!!!!!!!!!!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17983
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:04
#162
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Цитата:
Гога:
Спасибо , что возвел в полковники

Так у тебя нет образования даже до младшего офицера?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6672
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:09
#163
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Цитата:
alex_60:
а то тявкают, тявкают второй день. тащат сюда фейки с помоек.

---Значить кому -то это выгодно ? А выгодоприобретатель тут один
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6672
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:12
#164
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Цитата:
111:

------------------------а для власти в Казахстане ---рядовые казахстанцы - это кто ??? ------ты можешь по - мужски ответить ????А не лить воду
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Страница 11 из 11«1...91011
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