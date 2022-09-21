Отправлено: - 20:48

111:

Что то Гоги не видно, обещал, что приедит сюда, если там все это начнется.. Ему то до 60 ого го

Цитата:-----Давно уже не до, а после 60..жаль , что тут модераторы --- а то много интересного мог услышать от меня