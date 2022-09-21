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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45138
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:19
Цитата:
А что, тут кого то гонят умирать на войну?
Ты сам то, чего не пошел?
Тоже нравится, когда другие умирают на могилизации?
Гога:
для власти в Казахстане ---рядовые казахстанцы
для власти в Казахстане ---рядовые казахстанцы
А что, тут кого то гонят умирать на войну?
Ты сам то, чего не пошел?
Тоже нравится, когда другие умирают на могилизации?
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:34
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17672
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:37
кто не служил, гнать надо из этой ветки.
что они могут знать о мобилизации?
а то тявкают, тявкают второй день.
тащат сюда фейки с помоек.
надоело, противно.
что они могут знать о мобилизации?
а то тявкают, тявкают второй день.
тащат сюда фейки с помоек.
надоело, противно.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:40
Информация
«Если какой-то гражданин придет в госорганы Казахстана, попросит ВНЖ, то есть перечень документов, которые он должен подготовить. Среди этих документов есть пункт о согласии государства, из которого выезжает данный человек», — цитирует «Интерфакс» спикера сената парламента республики Маулена Ашимбаева.
Таким образом, рассчитывать на вид на жительство не могут те россияне, которым государство не разрешило покидать страну, но несмотря на запрет, они это сделали. На так называемом «листке убытия» должны стоять необходимые печати и подписи.
Вместе с тем россияне вправе свободно въезжать в Казахстан и выезжать на другую территорию, никаких ограничений республика вводить не намерена.
«Если какой-то гражданин придет в госорганы Казахстана, попросит ВНЖ, то есть перечень документов, которые он должен подготовить. Среди этих документов есть пункт о согласии государства, из которого выезжает данный человек», — цитирует «Интерфакс» спикера сената парламента республики Маулена Ашимбаева.
Таким образом, рассчитывать на вид на жительство не могут те россияне, которым государство не разрешило покидать страну, но несмотря на запрет, они это сделали. На так называемом «листке убытия» должны стоять необходимые печати и подписи.
Вместе с тем россияне вправе свободно въезжать в Казахстан и выезжать на другую территорию, никаких ограничений республика вводить не намерена.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:48
В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку
Сенатор Ковитиди предложила исключить часть болезней из оснований для отсрочки от службы
"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.
"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди."
А и правильно, все равно многие погибнут, какая разница, сколько там у старичков, кому За, болезней..
Хоть рак, хоть простатит..
Сенатор Ковитиди предложила исключить часть болезней из оснований для отсрочки от службы
"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.
"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди."
А и правильно, все равно многие погибнут, какая разница, сколько там у старичков, кому За, болезней..
Хоть рак, хоть простатит..
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:48
Цитата:
-----Давно уже не до, а после 60..жаль , что тут модераторы --- а то много интересного мог услышать от меня
111:
Что то Гоги не видно, обещал, что приедит сюда, если там все это начнется.. Ему то до 60 ого го
Что то Гоги не видно, обещал, что приедит сюда, если там все это начнется.. Ему то до 60 ого го
-----Давно уже не до, а после 60..жаль , что тут модераторы --- а то много интересного мог услышать от меня
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:52
Цитата:
Ты говорил вроде 59.
Так ты старик уже..
Классно, теперь можно гнать остальных на войну спокойно..
Зачем вам столько живых молодых россиян..
Гога:
Давно уже не до, а после 60..
Давно уже не до, а после 60..
Ты говорил вроде 59.
Так ты старик уже..
Классно, теперь можно гнать остальных на войну спокойно..
Зачем вам столько живых молодых россиян..
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:52
Цитата:
----Давно уже отменили
111:
Там хоть по 800 ойро в месяц
Там хоть по 800 ойро в месяц
----Давно уже отменили
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:54
Из вмех, кто на форуме, а Zет патриотов с России тут большинство, на войну добровольцем выразил желание воевать лишь один из вас..
Когда настанет время мобилизации..
Стыдно россияне зетпатриоты!
Когда настанет время мобилизации..
Стыдно россияне зетпатриоты!
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 20:56
Цитата:
---Спасибо , что возвел в полковники !!! Но я всего лишь ----рядовой
111:
И он подпадает под это..
И он подпадает под это..
---Спасибо , что возвел в полковники !!! Но я всего лишь ----рядовой
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:00
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Во вручении повесток задержанным на акциях протеста нет нарушения закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (практика вручения повесток - ИФ) не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона", - сказал Песков журналистам в четверг.
[Исправлено: 111, 22.09.2022 - 21:01]
"Она (практика вручения повесток - ИФ) не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона", - сказал Песков журналистам в четверг.
[Исправлено: 111, 22.09.2022 - 21:01]
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:00
Цитата:
----Не , не может быть !!! Это МАРИК сбросил - у него 100500 правда !!!!!!!!!!!!!!!!
serg kost:
Смахивает на фейк
Смахивает на фейк
----Не , не может быть !!! Это МАРИК сбросил - у него 100500 правда !!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:04
Цитата:
Так у тебя нет образования даже до младшего офицера?
Гога:
Спасибо , что возвел в полковники
Спасибо , что возвел в полковники
Так у тебя нет образования даже до младшего офицера?
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:09
Цитата:
---Значить кому -то это выгодно ? А выгодоприобретатель тут один
alex_60:
а то тявкают, тявкают второй день. тащат сюда фейки с помоек.
а то тявкают, тявкают второй день. тащат сюда фейки с помоек.
---Значить кому -то это выгодно ? А выгодоприобретатель тут один
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 21:12
Цитата:
------------------------а для власти в Казахстане ---рядовые казахстанцы - это кто ??? ------ты можешь по - мужски ответить ????А не лить воду
111:
------------------------а для власти в Казахстане ---рядовые казахстанцы - это кто ??? ------ты можешь по - мужски ответить ????А не лить воду
-
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