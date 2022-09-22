Прогноз на 5 дней
ясно+30°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 10% влажность
  • штиль
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Южный менталитет и войны
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45137
Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 11:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкретизируя, можно говорить о среднеазиатском менталитете. Итак, почему возникают военные стычки, например, между Таджикистаном и КР? Считаю, что корни лежат в далёком прошлом.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13001
Re: Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 11:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со скепсисом теперь отношусь к любой аналитике от товарища Сальника после того как он предложил вместо БМП закупать в нашу армию разведовательные дроны...что как бы намекает на его уровень понимания военных и иных процессов в стране и мире
Цитата:
Т. е. группа мужчин стоящих у входа занимаются за рамками государственного контроля оптовой реализацией т. м. ц.

Цитата:
Что он оперативно исполняет, минуя таможенный контроль

Цитата:
3.В одном из населённых пунктов задерживают в «самоволке» солдатика с наркотиками по стоимости крутого, нового легкового авто.

'Код:
'
Тоесть по мнению автора коррупция и преступность возникает только там где было кочевое хозяйственное управление?
Казахстан На основе отчёта transparency international по уровню коррупции стоит на 103 месте а Россия на 139 
Самая коррумпированная страна южный Судан 180 место 
Говорит ли это о том что суданцы и россияне потомки кочевых скотоводов? По логике автора получается что так 
По отчёту numbeo Самый высокий  уровень преступности в Венесуэле а самый низкий в катаре и ОАЭ странах где население прямые потомки кочевых скотоводов саудовского полуострова 
Самое интересное что в Белоруссии стране где велось оседлое хозяйство преступность выше чем Зимбабве и кочевых Киргизии и Марокко а в России криминала больше чем в среднеазиатском Узбекистане....
А тезис прото что стычки между Таджикистаном и Киргизстаном можно объяснить их менталитетом кочевых народов (таджики кстати преемущество оседлый народ) бьются одним фактом что последние 8 лет Оседлая Россия ведёт войну с оседлой Украиной


Профайл 










	



viktorian85


§ viktorian85







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
27.09.10
Сообщений: 
517








  Южный менталитет и войны


Отправлено: 22.09.22 - 11:24


#2 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Есть такое. Наркторафик там в осном из за него война. Сами киргизы говорят. Ну и таджики себе хотят урвать киргизские територии. Вроде немного урвали уже.


Профайл 










	



Salnik Anatoliy


§ Salnik Anatoliy







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
10.12.18
Сообщений: 
43








  Южный менталитет и войны


Отправлено: 22.09.22 - 15:16


#3 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
abaika95:
Тоесть по мнению автора коррупция и преступность возникает только там где было кочевое хозяйственное управление


Вы всегда искажаете смысл поста. Речь о менталитете. Украсть невесту на юге - это одно. В России преступление. Наркотики на юге привычное явление. В России преступление. Цеховики на юге - норма жизни. В России преступление. Таксовать на юге без регистрации - предприимчивость. В России нарушение. ВЫ больше сами себе возражаете,на свои выдумки.

[Исправлено: Salnik Anatoliy,  22.09.2022 - 15:23]


Профайл 










	



Salnik Anatoliy


§ Salnik Anatoliy







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
10.12.18
Сообщений: 
43








  Re: Южный менталитет и войны


Отправлено: 22.09.22 - 15:43


#4 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Наверное можно отдельно сказать о Казахстане. Чиновники быстро разобрались с соседями по границам. Только недавно по Каспию. Основной сосед с самой протяжённой в мире границей - Россия. И беспроблемно с такой сложной задачей разобрались. Это к тому, что и РК и Россия настроены на мирное соседство. Несмотря на выдумки русофобов.


Профайл 










	



юля елиссева


§ юля елиссева







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация: 
14.01.15
Сообщений: 
2802








  Re: Южный менталитет и войны


Отправлено: 22.09.22 - 16:23


#5 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


вот жеж какая историческая новость. Таджики, равно как и южные кыргызы, потомки сартов всегда были оседлыми земледельцами. А тут вдруг у Сальника стали кочевниками. Ферганская долина - колыбель земледелия в Центральной Азии. Но, раз Сальник сказал кочевники, значит кочевники!


Профайл 










	



Salnik Anatoliy


§ Salnik Anatoliy







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
10.12.18
Сообщений: 
43








  Re: Южный менталитет и войны


Отправлено: 22.09.22 - 16:41


#6 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
юля елиссева:
А тут вдруг у Сальника стали кочевниками


Обратимся к Вики: Скотоводческие народы Центральной Азии середины I тысячелетия в источниках именовались — саками. Саки кочевали на огромной территории от монгольских гор до Днепра и Дуная,


Профайл 










	



юля елиссева


§ юля елиссева







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация: 
14.01.15
Сообщений: 
2802








  Южный менталитет и войны


Отправлено: 22.09.22 - 17:04


#7 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
Salnik Anatoliy:
Скотоводческие народы Центральной Азии середины I тысячелетия в источниках именовались — саками. Саки кочевали на огромной территории от монгольских гор до Днепра и Дуная

Где Дунай и Днепр, где Монголия и где Ферганская долина? Ферганская долина всегда была где сейчас воюют таджики с кыргызами всегда была земледельческим оазисом. В том числе и в сакскую эпоху. Южные кыргызы и таджики - потомки персов населявших эту территорию тысячи лет.  Но, раз Салник сказал, что и те и другие кочевники, значит этому надо верить!


Профайл 










	



Salnik Anatoliy


§ Salnik Anatoliy







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
10.12.18
Сообщений: 
43








  Re: Южный менталитет и войны


Отправлено: 22.09.22 - 17:09


#8 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
Salnik Anatoliy:
раз Сальник сказал кочевники, значит кочевники!


Я когда пишу о Ср. Азии, то опираюсь на знания, впечатления годами получаемыми живя в Ср. Азии.Вы Имеете опыт проживания в Ср. Азии? 
Это вопрос к тому, что здесь имеется любитель поучать всех и вся в любой теме, развешивать ярлыки. Не имея никакого отношения к военным делам, перечёркивает мои впечатления о службе в Армии и выдвигает противоположные выводы, не нюхав даже пороху.


Профайл 










	



Salnik Anatoliy


§ Salnik Anatoliy







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
10.12.18
Сообщений: 
43








  Re: Южный менталитет и войны


Отправлено: 22.09.22 - 17:21


#9 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
юля елиссева:Южные кыргызы и таджики - потомки персов населявших эту территорию тысячи лет.


Я вживую общался и с персами и с жителями Ферганы (на их родном языке), поэтому для меня Ср. Азия часть моей жизни. А Вы,как я полагаю, диванный аналитик. Коих бесчисленное множество. Для меня общение с Вами и подобными, пустая трата времени


Профайл 










	



Salnik Anatoliy


§ Salnik Anatoliy







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
10.12.18
Сообщений: 
43








  Южный менталитет и войны


Отправлено: 22.09.22 - 18:17


#10 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
юля елиссева:Южные кыргызы и таджики - потомки персов населявших эту территорию тысячи лет.
Ферганская долина - колыбель земледелия в Центральной Азии


Хорошо. Процентов 90 ферганская долина плодоносит в Узбекистане.У КР Тадж. окраина Ф. Долина зажата между горными хребтами с высотой расположения 1000 метров. Это уже и климат другой. И если там посадить сад, то он прокормит от силы одну - 2 семью. В Узб. всё государство кормит и ещё на экспорт. Стоит ли из мелочей раздувать роль осколков долины с нулевым в ВВП этих стран.Тем более там 
природой вскрытые месторождения ПИ, а не черноземные полосы.Больше песчаники.Во всяком случае, когда нас заставляли убирать селевые потоки с гор, ничего плодоносного я там не встречал

[Исправлено: Salnik Anatoliy,  22.09.2022 - 18:21]

[Исправлено: Salnik Anatoliy,  22.09.2022 - 18:23]


Профайл 









Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »















		
    
			
  • 
				
    
					
    
					Быстрый ответ в эту тему
					
    
				
    	
			
    • 
		





	













Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией  и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   
        [ Регистрация ]

  максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]


 







Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи:   111,  сайлау курманов

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать


 
XML / RSS