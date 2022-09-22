lavprof: путаешь меня с собой?) так-то со слившимся вообще не вижу смысл о чем-то беседовать) да, можешь конечно оправдываться, что не увидел коммент, или что в книжонке нет рекомендаций
Нет я конечно как ты за всеми коментами не слежую день и ночь что ты мне там накалякаешь Если хочешь чтобы я тебя в очередной раз унизил скажи где и под каким номером писал) чтобы ты опять начал юлить,отвечать вопросом на вопрос и оправдываться)))
YESNO: например одна квартира за 150 однокомн висит
Я двушку в Рудном сдал за 150, с октября по договору. Счет, ИП и все дела, надо будет в личку отправлю. Тут у меня беженец с Питера снял, правда в марте и за 100, посмотрели они все 24 хаты в таком исполнении по г. Костанай, моя понравилась больше всех. Разумеется и в категории цены 150, я сегодня сдам квартиру в легкую.. Просто по состоянию, логистике, соседям и тд, смотреть надо. Для работающих россиян на иностранные кампании 50 тысяч туда, 50 назад, особого значения не имеет.. Тем более он сам купил себе модем Арчер какой то, стул, даже лежать на нем можно, пылесос какой он хочет, тумбоку для компа и всякие мелочи.. Оставит все это мне за символическую плату после.. О Боже, как я люблю россиян!
Путин секретным пунктом указа потребовал мобилизовать миллион россиян Масштабы мобилизации в России, первой с 1941 года, могут оказаться втрое выше официально заявленных. Как сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента, Минобороны поручено призвать в армию до 1 миллиона человек. Такая цифра указана в седьмом, засекреченном пункте указа Путина о мобилизации, подписанного в среду, утверждает источник. Пункт помечен грифом «для служебного пользования», и Кремль отказался комментировать его содержание. «Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал «300 тысяч человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек», - заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам источника «Новой», обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.
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