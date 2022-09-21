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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45137
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1001
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 17:57
#135
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Цитата:
serg kost:
Смахивает на фейк.

про передовую скорее всего. А на срочную вполне
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17960
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 18:10
#136
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Чем дальше, тем больше в лес, то есть на самомобилизацию..

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