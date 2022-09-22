Отправлено: - 15:55

drakon:

Ну бомжам и - сдавай

alex_60:

в ней жить нельзя. там еще кредит за утюг висит. тем более.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.09.2022 - 17:14]

Цитата:Я же не германское правительствоДавать квартиры и пенсии каким-то бомжеватым россиянам выдающим себя за немцев?)))Цитата:Нет за тостер уже выплатилИ купил этим летом ещё квартиру в спальном районе Челябинска по БейвиляА ты дальше сиди считай мои кредиты)