Прогноз на 5 дней
ясно+30°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 10% влажность
  • штиль
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 151 из 152«1...149150151152»
Ответить Новый топик
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:42
#2251
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мне цены на квартиры придется снижать в Челябинске

Цитата:
abaika95:
Останутся одни старики да бомжи)

Ну бомжам и - сдавай... :-o :-o :-P :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17665
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:45
#2252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну бомжам и - сдавай..


брехню не сдашь.
в ней жить нельзя.
там еще кредит за утюг висит.
тем более.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1483
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:49
#2253
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
там еще кредит за утюг висит.

Утюг в кредит покупает, домовладелец :lol: :lol: :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13001
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:55
#2254
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну бомжам и - сдавай

Я же не германское правительство
Давать квартиры и пенсии каким-то бомжеватым россиянам выдающим себя за немцев?)))Цитата:
alex_60:
в ней жить нельзя. там еще кредит за утюг висит. тем более.

Нет за тостер уже выплатил
И купил этим летом ещё квартиру в спальном районе Челябинска по Бейвиля
А ты дальше сиди считай мои кредиты)

[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.09.2022 - 17:14]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13001
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:58
#2255
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
путаешь меня с собой?) так-то со слившимся вообще не вижу смысл о чем-то беседовать) да, можешь конечно оправдываться, что не увидел коммент, или что в книжонке нет рекомендаций

Нет я конечно как ты за всеми коментами не слежую день и ночь что ты мне там накалякаешь
Если хочешь чтобы я тебя в очередной раз унизил скажи где и под каким номером писал) чтобы ты опять начал юлить,отвечать вопросом на вопрос и оправдываться)))

[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.09.2022 - 17:14]
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1001
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 16:20
#2256
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я конечно как ты за всеми коментами не слежую день и ночь

что и следовало доказать) унижай дальше соседей по луже) и адиос чико)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 16:26
#2257
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет за тостер уже выплатил

Да, щедро тебе полковник - заплатил... :lol: :oops: :-P
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
776
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 16:28
#2258
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что у нас на сайтах квартиросдатчиков творится.. Все радуются..

например одна квартира за 150 однокомн висит на сайте уже три месяца . некоторые подтянулись к этому ценнику . но разбег от 110 на более менее .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17960
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 16:36
#2259
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
например одна квартира за 150 однокомн висит

Я двушку в Рудном сдал за 150, с октября по договору.
Счет, ИП и все дела, надо будет в личку отправлю.
Тут у меня беженец с Питера снял, правда в марте и за 100, посмотрели они все 24 хаты в таком исполнении по г. Костанай, моя понравилась больше всех.
Разумеется и в категории цены 150, я сегодня сдам квартиру в легкую..
Просто по состоянию, логистике, соседям и тд, смотреть надо.
Для работающих россиян на иностранные кампании 50 тысяч туда, 50 назад, особого значения не имеет..
Тем более он сам купил себе модем Арчер какой то, стул, даже лежать на нем можно, пылесос какой он хочет, тумбоку для компа и всякие мелочи..
Оставит все это мне за символическую плату после..
О Боже, как я люблю россиян!
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
776
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 16:41
#2260
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Для работающих россиян на иностранные кампании 50 тысяч туда, 50 назад, особого значения не имеет..

это да , тем более если они работают дома то нужен комфорт соответствующий . тоже сдал дороже чем другие квартиры по району
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
776
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 16:44
#2261
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вы это понимаете, сейчас нет такого патриотического порыва как в 1941 году, в силу разных причин, просто жизнь изменилась

за ''Феор" никто не хочет умирать .
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4260
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 17:36
#2262
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квартиры, которые не могут сдать, выглядят как пентхаусы, и цена на аренду там высокая. Обычные однушки-двушки в хрущобах разлетаются, ка пирожки!
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4260
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 17:40
#2263
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...Автомобильные очереди на видео также публикует костанайская "Наша газета". Автор ролика сообщает, что такие очереди образовались в городе Троицке....

Только что сказали, что очередь стоит от развилки Троицк-Челябинск до границы!
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
776
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 17:56
#2264
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин секретным пунктом указа потребовал мобилизовать миллион россиян Масштабы мобилизации в России, первой с 1941 года, могут оказаться втрое выше официально заявленных. Как сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента, Минобороны поручено призвать в армию до 1 миллиона человек. Такая цифра указана в седьмом, засекреченном пункте указа Путина о мобилизации, подписанного в среду, утверждает источник. Пункт помечен грифом «для служебного пользования», и Кремль отказался комментировать его содержание. «Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал «300 тысяч человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек», - заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам источника «Новой», обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17960
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 18:13
#2265
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал «300 тысяч

Сказать, не обещать жениться..
Профайл
Страница 151 из 152«1...149150151152»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS