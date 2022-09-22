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Южный менталитет и войны
Южный менталитет и войны
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45137
Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 11:14
Конкретизируя, можно говорить о среднеазиатском менталитете. Итак, почему возникают военные стычки, например, между Таджикистаном и КР? Считаю, что корни лежат в далёком прошлом.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13001
Re: Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 11:14
Со скепсисом теперь отношусь к любой аналитике от товарища Сальника после того как он предложил вместо БМП закупать в нашу армию разведовательные дроны...что как бы намекает на его уровень понимания военных и иных процессов в стране и мире
Цитата:
Цитата:
Цитата:
'Код:
Тоесть по мнению автора коррупция и преступность возникает только там где было кочевое хозяйственное управление?
Казахстан На основе отчёта transparency international по уровню коррупции стоит на 103 месте а Россия на 139
Самая коррумпированная страна южный Судан 180 место
Говорит ли это о том что суданцы и россияне потомки кочевых скотоводов? По логике автора получается что так
По отчёту numbeo Самый высокий уровень преступности в Венесуэле а самый низкий в катаре и ОАЭ странах где население прямые потомки кочевых скотоводов саудовского полуострова
Самое интересное что в Белоруссии стране где велось оседлое хозяйство преступность выше чем Зимбабве и кочевых Киргизии и Марокко а в России криминала больше чем в среднеазиатском Узбекистане....
А тезис прото что стычки между Таджикистаном и Киргизстаном можно объяснить их менталитетом кочевых народов (таджики кстати преемущество оседлый народ) бьются одним фактом что последние 8 лет Оседлая Россия ведёт войну с оседлой Украиной
Цитата:
Т. е. группа мужчин стоящих у входа занимаются за рамками государственного контроля оптовой реализацией т. м. ц.
Цитата:
Что он оперативно исполняет, минуя таможенный контроль
Цитата:
3.В одном из населённых пунктов задерживают в «самоволке» солдатика с наркотиками по стоимости крутого, нового легкового авто.
'Код:
'
Тоесть по мнению автора коррупция и преступность возникает только там где было кочевое хозяйственное управление?
Казахстан На основе отчёта transparency international по уровню коррупции стоит на 103 месте а Россия на 139
Самая коррумпированная страна южный Судан 180 место
Говорит ли это о том что суданцы и россияне потомки кочевых скотоводов? По логике автора получается что так
По отчёту numbeo Самый высокий уровень преступности в Венесуэле а самый низкий в катаре и ОАЭ странах где население прямые потомки кочевых скотоводов саудовского полуострова
Самое интересное что в Белоруссии стране где велось оседлое хозяйство преступность выше чем Зимбабве и кочевых Киргизии и Марокко а в России криминала больше чем в среднеазиатском Узбекистане....
А тезис прото что стычки между Таджикистаном и Киргизстаном можно объяснить их менталитетом кочевых народов (таджики кстати преемущество оседлый народ) бьются одним фактом что последние 8 лет Оседлая Россия ведёт войну с оседлой Украиной
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 517
Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 11:24
Есть такое. Наркторафик там в осном из за него война. Сами киргизы говорят. Ну и таджики себе хотят урвать киргизские територии. Вроде немного урвали уже.
Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 15:16
Цитата:
Вы всегда искажаете смысл поста. Речь о менталитете. Украсть невесту на юге - это одно. В России преступление. Наркотики на юге привычное явление. В России преступление. Цеховики на юге - норма жизни. В России преступление. Таксовать на юге без регистрации - предприимчивость. В России нарушение. ВЫ больше сами себе возражаете,на свои выдумки.
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 22.09.2022 - 15:23]
abaika95:
Тоесть по мнению автора коррупция и преступность возникает только там где было кочевое хозяйственное управление
Тоесть по мнению автора коррупция и преступность возникает только там где было кочевое хозяйственное управление
Вы всегда искажаете смысл поста. Речь о менталитете. Украсть невесту на юге - это одно. В России преступление. Наркотики на юге привычное явление. В России преступление. Цеховики на юге - норма жизни. В России преступление. Таксовать на юге без регистрации - предприимчивость. В России нарушение. ВЫ больше сами себе возражаете,на свои выдумки.
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 22.09.2022 - 15:23]
Re: Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 15:43
Наверное можно отдельно сказать о Казахстане. Чиновники быстро разобрались с соседями по границам. Только недавно по Каспию. Основной сосед с самой протяжённой в мире границей - Россия. И беспроблемно с такой сложной задачей разобрались. Это к тому, что и РК и Россия настроены на мирное соседство. Несмотря на выдумки русофобов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2802
Re: Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 16:23
вот жеж какая историческая новость. Таджики, равно как и южные кыргызы, потомки сартов всегда были оседлыми земледельцами. А тут вдруг у Сальника стали кочевниками. Ферганская долина - колыбель земледелия в Центральной Азии. Но, раз Сальник сказал кочевники, значит кочевники!
Re: Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 16:41
Цитата:
Обратимся к Вики: Скотоводческие народы Центральной Азии середины I тысячелетия в источниках именовались — саками. Саки кочевали на огромной территории от монгольских гор до Днепра и Дуная,
юля елиссева:
А тут вдруг у Сальника стали кочевниками
А тут вдруг у Сальника стали кочевниками
Обратимся к Вики: Скотоводческие народы Центральной Азии середины I тысячелетия в источниках именовались — саками. Саки кочевали на огромной территории от монгольских гор до Днепра и Дуная,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2802
Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 17:04
Цитата:
Где Дунай и Днепр, где Монголия и где Ферганская долина? Ферганская долина всегда была где сейчас воюют таджики с кыргызами всегда была земледельческим оазисом. В том числе и в сакскую эпоху. Южные кыргызы и таджики - потомки персов населявших эту территорию тысячи лет. Но, раз Салник сказал, что и те и другие кочевники, значит этому надо верить!
Salnik Anatoliy:
Скотоводческие народы Центральной Азии середины I тысячелетия в источниках именовались — саками. Саки кочевали на огромной территории от монгольских гор до Днепра и Дуная
Скотоводческие народы Центральной Азии середины I тысячелетия в источниках именовались — саками. Саки кочевали на огромной территории от монгольских гор до Днепра и Дуная
Где Дунай и Днепр, где Монголия и где Ферганская долина? Ферганская долина всегда была где сейчас воюют таджики с кыргызами всегда была земледельческим оазисом. В том числе и в сакскую эпоху. Южные кыргызы и таджики - потомки персов населявших эту территорию тысячи лет. Но, раз Салник сказал, что и те и другие кочевники, значит этому надо верить!
Re: Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 17:09
Цитата:
Я когда пишу о Ср. Азии, то опираюсь на знания, впечатления годами получаемыми живя в Ср. Азии.Вы Имеете опыт проживания в Ср. Азии?
Это вопрос к тому, что здесь имеется любитель поучать всех и вся в любой теме, развешивать ярлыки. Не имея никакого отношения к военным делам, перечёркивает мои впечатления о службе в Армии и выдвигает противоположные выводы, не нюхав даже пороху.
Salnik Anatoliy:
раз Сальник сказал кочевники, значит кочевники!
раз Сальник сказал кочевники, значит кочевники!
Я когда пишу о Ср. Азии, то опираюсь на знания, впечатления годами получаемыми живя в Ср. Азии.Вы Имеете опыт проживания в Ср. Азии?
Это вопрос к тому, что здесь имеется любитель поучать всех и вся в любой теме, развешивать ярлыки. Не имея никакого отношения к военным делам, перечёркивает мои впечатления о службе в Армии и выдвигает противоположные выводы, не нюхав даже пороху.
Re: Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 17:21
Цитата:
Я вживую общался и с персами и с жителями Ферганы (на их родном языке), поэтому для меня Ср. Азия часть моей жизни. А Вы,как я полагаю, диванный аналитик. Коих бесчисленное множество. Для меня общение с Вами и подобными, пустая трата времени
юля елиссева:Южные кыргызы и таджики - потомки персов населявших эту территорию тысячи лет.
Я вживую общался и с персами и с жителями Ферганы (на их родном языке), поэтому для меня Ср. Азия часть моей жизни. А Вы,как я полагаю, диванный аналитик. Коих бесчисленное множество. Для меня общение с Вами и подобными, пустая трата времени
Южный менталитет и войны
Отправлено: 22.09.22 - 18:17
Цитата:
Хорошо. Процентов 90 ферганская долина плодоносит в Узбекистане.У КР Тадж. окраина Ф. Долина зажата между горными хребтами с высотой расположения 1000 метров. Это уже и климат другой. И если там посадить сад, то он прокормит от силы одну - 2 семью. В Узб. всё государство кормит и ещё на экспорт. Стоит ли из мелочей раздувать роль осколков долины с нулевым в ВВП этих стран.Тем более там
природой вскрытые месторождения ПИ, а не черноземные полосы.Больше песчаники.Во всяком случае, когда нас заставляли убирать селевые потоки с гор, ничего плодоносного я там не встречал
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 22.09.2022 - 18:21]
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 22.09.2022 - 18:23]
юля елиссева:Южные кыргызы и таджики - потомки персов населявших эту территорию тысячи лет.
Ферганская долина - колыбель земледелия в Центральной Азии
Ферганская долина - колыбель земледелия в Центральной Азии
Хорошо. Процентов 90 ферганская долина плодоносит в Узбекистане.У КР Тадж. окраина Ф. Долина зажата между горными хребтами с высотой расположения 1000 метров. Это уже и климат другой. И если там посадить сад, то он прокормит от силы одну - 2 семью. В Узб. всё государство кормит и ещё на экспорт. Стоит ли из мелочей раздувать роль осколков долины с нулевым в ВВП этих стран.Тем более там
природой вскрытые месторождения ПИ, а не черноземные полосы.Больше песчаники.Во всяком случае, когда нас заставляли убирать селевые потоки с гор, ничего плодоносного я там не встречал
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 22.09.2022 - 18:21]
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 22.09.2022 - 18:23]
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