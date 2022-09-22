Отправлено: - 15:04

alex_60:

Знакомый кустанаец сейчас приехал из Челябинска, два раза в неделю туда ездит, все как обычно на границе говорит, как и месяц и два и три назад. ничего нового. стыдно должно быть тем кто фейки на эту тему распространяет, хотя о чем я.

Цитата:Знакомый челябинец сейчас приехалГоворит на границе адМашины потоком идут с пацанами молодымиЦелыми семьями выезжаютНа России фсбшники фильтруют и паникуютСписки проверять некогдаВыпускают людей по капелькеВообщем они не ожидали что столько людей ломанеться сразу