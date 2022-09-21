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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45137
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17951
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 13:50
#120
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Как говорится доиграется Кремль..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17951
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 13:57
#121
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Насчет доиграется с мобилизацией.
Продолжение..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17951
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 14:07
#122
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Кто то говорит что мужики в отпуск и на каникулы едут?
Или в военкомат?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17951
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:11
#123
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Ого..
В Рудном двушки до 250 загоняют..
Я за 150 правда договорился..
Но для россиян это не деньги, главное сохранить жизнь..
Жаль больше квартир нет, помочь российскому народу..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17660
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:16
#124
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в России за фейки про мобилизацию к пациенту направляют.
где он чалится.
у нас надо также , лет на десять.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11456
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:18
#125
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Цитата:
111: помочь российскому народу
А украинский народ кинул получается? Там много кому нужна помощь. Поселить на квартиру в рудном.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1482
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:21
#126
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Это ж надо как торкнуло. Второй день из штанов выпрыгивает))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17951
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:26
#127
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Цитата:
Vit:
украинский народ кинул получается?

Мы страна прямой союзник России.
Украинцы бегут в основном в Европу.
Там хоть по 800 ойро в месяц им выдают, одевают и тд..
У нас страна бедная, в бюджете не заложены деньги на такую помощь.
Потому я вынужден помогать братьям россиянам.
Три квартиры уже сдал им.
По дешевке..
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17660
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:31
#128
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Цитата:
гражданин СССР:
из штанов выпрыгивает


уточню - выпрыгиваЮт.
двое из ларца.
работают...
мобилизовали...

[Исправлено: alex_60, 22.09.2022 - 15:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17951
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:31
#129
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Митингующих на передовую..

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