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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:25
Цитата:
Кому война, а кому - мать родна.
111:
За однушку уже 150 дают..
За однушку уже 150 дают..
Кому война, а кому - мать родна.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:30
Цитата:
Ты думаешь война мешает заниматься бизнесом?
Например торговать газом или зерном или заниматься той же недвижимостью?
В Украине, не смотря ни на что, открыли на днях Макдональдс например..
maxsaf:
Кому война, а кому - мать родна.
Кому война, а кому - мать родна.
Ты думаешь война мешает заниматься бизнесом?
Например торговать газом или зерном или заниматься той же недвижимостью?
В Украине, не смотря ни на что, открыли на днях Макдональдс например..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:33
Цитата:
Тебе война мешает манты кушать?
111:
Ты думаешь война мешает заниматься бизнесом?
Ты думаешь война мешает заниматься бизнесом?
Тебе война мешает манты кушать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:37
Знакомый кустанаец сейчас приехал из Челябинска,
два раза в неделю туда ездит,
все как обычно на границе говорит,
как и месяц и два и три назад.
ничего нового.
стыдно должно быть тем кто фейки на эту тему распространяет,
хотя о чем я.
два раза в неделю туда ездит,
все как обычно на границе говорит,
как и месяц и два и три назад.
ничего нового.
стыдно должно быть тем кто фейки на эту тему распространяет,
хотя о чем я.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:54
Цитата:
как всегда, чтобы не отвечать, юлит изо всех сил, мешая всё и вся. Выделен цитатой вопрос.
Цитата:
P.S. начнешь юлить, задавать вопросы вместо ответа, терять нить этого "диалога", будем считать что ты просто не хочешь отвечать на поставленный вопрос, или не можешь ответить на него честно.
111:
Что ответить и на какой конкретно вопрос?
Что ответить и на какой конкретно вопрос?
как всегда, чтобы не отвечать, юлит изо всех сил, мешая всё и вся. Выделен цитатой вопрос.
Цитата:
lavprof:
Тогда уложилось?
Тогда уложилось?
P.S. начнешь юлить, задавать вопросы вместо ответа, терять нить этого "диалога", будем считать что ты просто не хочешь отвечать на поставленный вопрос, или не можешь ответить на него честно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:04
Цитата:
Знакомый челябинец сейчас приехал
Говорит на границе ад
Машины потоком идут с пацанами молодыми
Целыми семьями выезжают
На России фсбшники фильтруют и паникуют
Списки проверять некогда
Выпускают людей по капельке
Вообщем они не ожидали что столько людей ломанеться сразу
alex_60:
Знакомый кустанаец сейчас приехал из Челябинска, два раза в неделю туда ездит, все как обычно на границе говорит, как и месяц и два и три назад. ничего нового. стыдно должно быть тем кто фейки на эту тему распространяет, хотя о чем я.
Знакомый кустанаец сейчас приехал из Челябинска, два раза в неделю туда ездит, все как обычно на границе говорит, как и месяц и два и три назад. ничего нового. стыдно должно быть тем кто фейки на эту тему распространяет, хотя о чем я.
Знакомый челябинец сейчас приехал
Говорит на границе ад
Машины потоком идут с пацанами молодыми
Целыми семьями выезжают
На России фсбшники фильтруют и паникуют
Списки проверять некогда
Выпускают людей по капельке
Вообщем они не ожидали что столько людей ломанеться сразу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:05
Цитата:
Тоесть это ты свой план по жизни сейчас озвучил?))
lavprof:
P.S. начнешь юлить, задавать вопросы вместо ответа, терять нить этого "диалога", будем считать что ты просто не хочешь отвечать на поставленный вопрос, или не можешь ответить на него честно.
P.S. начнешь юлить, задавать вопросы вместо ответа, терять нить этого "диалога", будем считать что ты просто не хочешь отвечать на поставленный вопрос, или не можешь ответить на него честно.
Тоесть это ты свой план по жизни сейчас озвучил?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:08
Цитата:
Это называется бумеранг
Я помню как все наши кто Валил в Россию напоследок мосты тут сжигали
Хамили всем и вся доказывая как они сейчас там заживут
А сейчас срочно вспомнили друзей,плакаться начали что они казахстанцы и вообще разочаровались в России)))
Мы примем их конечно
Мы добрые
Но посмеяться нам никто не воспрещает)
Vit:
Может не которым обидно стало.
Может не которым обидно стало.
Это называется бумеранг
Я помню как все наши кто Валил в Россию напоследок мосты тут сжигали
Хамили всем и вся доказывая как они сейчас там заживут
А сейчас срочно вспомнили друзей,плакаться начали что они казахстанцы и вообще разочаровались в России)))
Мы примем их конечно
Мы добрые
Но посмеяться нам никто не воспрещает)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:11
вот пишут выше что и знакомые челябинцы приезжают.
значит все нормально.
значит все нормально.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:12
Цитата:
Ниче у россиян деньги есть
Не бедные чай едут сюда
Не сиротки
Обидно что из за них цены сейчас подскочат на всё
Коммерсы же начнут нагнетать
Мне цены на квартиры придется снижать в Челябинске
А кому сдавать?
Население сейчас более менее с бабками уедет
Останутся одни старики да бомжи)
А не ещё депутаты останутся
maxsaf:
Кому война, а кому - мать родна.
Кому война, а кому - мать родна.
Ниче у россиян деньги есть
Не бедные чай едут сюда
Не сиротки
Обидно что из за них цены сейчас подскочат на всё
Коммерсы же начнут нагнетать
Мне цены на квартиры придется снижать в Челябинске
А кому сдавать?
Население сейчас более менее с бабками уедет
Останутся одни старики да бомжи)
А не ещё депутаты останутся
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:16
Цитата:
Что у нас на сайтах квартиросдатчиков творится..
Все радуются..
abaika95:
Знакомый челябинец сейчас приехал Говорит
Знакомый челябинец сейчас приехал Говорит
Что у нас на сайтах квартиросдатчиков творится..
Все радуются..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:18
Нормально быть не может и я думаю, Вы это понимаете, сейчас нет такого патриотического порыва как в 1941 году, в силу разных причин, просто жизнь изменилась и есть формальный повод, ведь на Россию никто не нападал, как на Советский Союз, Россия сейчас сама напала, по геополитическим причинам, понятно. использует своё право превентивного удара, но факт остаётся фактом, смертельной угрозы для граждан РФ, не было, поэтому это ни разу не Священная война
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:19
знакомый сдает квартиру в Кустанае в центре,с мебелью
не знаю за сколько, говорит уже месяц не может сдать.
спроса говорит совсем нет.
не знаю за сколько, говорит уже месяц не может сдать.
спроса говорит совсем нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:20
В Кустанае пишут около трех тысяч квартир пустует,
не могут сдать в аренду.
не могут сдать в аренду.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:29
Цитата:
путаешь меня с собой?) так-то со слившимся вообще не вижу смысл о чем-то беседовать)
да, можешь конечно оправдываться, что не увидел коммент, или что в книжонке нет рекомендаций по данному вопросу, но не вижу смысла) все всё и так понимают)
abaika95:
Тоесть это ты свой план по жизни сейчас озвучил?))
Тоесть это ты свой план по жизни сейчас озвучил?))
путаешь меня с собой?) так-то со слившимся вообще не вижу смысл о чем-то беседовать)
да, можешь конечно оправдываться, что не увидел коммент, или что в книжонке нет рекомендаций по данному вопросу, но не вижу смысла) все всё и так понимают)
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