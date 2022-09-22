Прогноз на 5 дней
ясно+29°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 12% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 150 из 151«1...148149150151»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17224
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:25
#2236
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
За однушку уже 150 дают..

Кому война, а кому - мать родна.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:30
#2237
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кому война, а кому - мать родна.

Ты думаешь война мешает заниматься бизнесом?
Например торговать газом или зерном или заниматься той же недвижимостью?
В Украине, не смотря ни на что, открыли на днях Макдональдс например..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17224
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:33
#2238
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты думаешь война мешает заниматься бизнесом?

Тебе война мешает манты кушать? :lol:
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17660
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:37
#2239
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомый кустанаец сейчас приехал из Челябинска,
два раза в неделю туда ездит,
все как обычно на границе говорит,
как и месяц и два и три назад.
ничего нового.
стыдно должно быть тем кто фейки на эту тему распространяет,
хотя о чем я.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 14:54
#2240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что ответить и на какой конкретно вопрос?

как всегда, чтобы не отвечать, юлит изо всех сил, мешая всё и вся. Выделен цитатой вопрос.
Цитата:
lavprof:
Тогда уложилось?


P.S. начнешь юлить, задавать вопросы вместо ответа, терять нить этого "диалога", будем считать что ты просто не хочешь отвечать на поставленный вопрос, или не можешь ответить на него честно.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:04
#2241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Знакомый кустанаец сейчас приехал из Челябинска, два раза в неделю туда ездит, все как обычно на границе говорит, как и месяц и два и три назад. ничего нового. стыдно должно быть тем кто фейки на эту тему распространяет, хотя о чем я.

Знакомый челябинец сейчас приехал
Говорит на границе ад
Машины потоком идут с пацанами молодыми
Целыми семьями выезжают
На России фсбшники фильтруют и паникуют
Списки проверять некогда
Выпускают людей по капельке
Вообщем они не ожидали что столько людей ломанеться сразу
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:05
#2242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
P.S. начнешь юлить, задавать вопросы вместо ответа, терять нить этого "диалога", будем считать что ты просто не хочешь отвечать на поставленный вопрос, или не можешь ответить на него честно.

Тоесть это ты свой план по жизни сейчас озвучил?))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:08
#2243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Может не которым обидно стало.

Это называется бумеранг
Я помню как все наши кто Валил в Россию напоследок мосты тут сжигали
Хамили всем и вся доказывая как они сейчас там заживут
А сейчас срочно вспомнили друзей,плакаться начали что они казахстанцы и вообще разочаровались в России)))
Мы примем их конечно
Мы добрые
Но посмеяться нам никто не воспрещает)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17660
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:11
#2244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот пишут выше что и знакомые челябинцы приезжают.
значит все нормально.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:12
#2245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кому война, а кому - мать родна.

Ниче у россиян деньги есть
Не бедные чай едут сюда
Не сиротки
Обидно что из за них цены сейчас подскочат на всё
Коммерсы же начнут нагнетать
Мне цены на квартиры придется снижать в Челябинске
А кому сдавать?
Население сейчас более менее с бабками уедет
Останутся одни старики да бомжи)
А не ещё депутаты останутся
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:16
#2246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Знакомый челябинец сейчас приехал Говорит

Что у нас на сайтах квартиросдатчиков творится..
Все радуются..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:18
#2247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально быть не может и я думаю, Вы это понимаете, сейчас нет такого патриотического порыва как в 1941 году, в силу разных причин, просто жизнь изменилась и есть формальный повод, ведь на Россию никто не нападал, как на Советский Союз, Россия сейчас сама напала, по геополитическим причинам, понятно. использует своё право превентивного удара, но факт остаётся фактом, смертельной угрозы для граждан РФ, не было, поэтому это ни разу не Священная война
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17660
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:19
#2248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знакомый сдает квартиру в Кустанае в центре,с мебелью
не знаю за сколько, говорит уже месяц не может сдать.
спроса говорит совсем нет.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17660
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:20
#2249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кустанае пишут около трех тысяч квартир пустует,
не могут сдать в аренду.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 15:29
#2250
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоесть это ты свой план по жизни сейчас озвучил?))

путаешь меня с собой?) так-то со слившимся вообще не вижу смысл о чем-то беседовать)
да, можешь конечно оправдываться, что не увидел коммент, или что в книжонке нет рекомендаций по данному вопросу, но не вижу смысла) все всё и так понимают)
Профайл
Страница 150 из 151«1...148149150151»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS