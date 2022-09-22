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Т. е. группа мужчин стоящих у входа занимаются за рамками государственного контроля оптовой реализацией т. м. ц.

Что он оперативно исполняет, минуя таможенный контроль

3.В одном из населённых пунктов задерживают в «самоволке» солдатика с наркотиками по стоимости крутого, нового легкового авто.

Со скепсисом теперь отношусь к любой аналитике от товарища Сальника после того как он предложил вместо БМП закупать в нашу армию разведовательные дроны...что как бы намекает на его уровень понимания военных и иных процессов в стране и миреЦитата:Цитата:Цитата:'Код:Тоесть по мнению автора коррупция и преступность возникает только там где было кочевое хозяйственное управление?Казахстан На основе отчёта transparency international по уровню коррупции стоит на 103 месте а Россия на 139Самая коррумпированная страна южный Судан 180 местоГоворит ли это о том что суданцы и россияне потомки кочевых скотоводов? По логике автора получается что такПо отчёту numbeo Самый высокий уровень преступности в Венесуэле а самый низкий в катаре и ОАЭ странах где население прямые потомки кочевых скотоводов саудовского полуостроваСамое интересное что в Белоруссии стране где велось оседлое хозяйство преступность выше чем Зимбабве и кочевых Киргизии и Марокко а в России криминала больше чем в среднеазиатском Узбекистане....А тезис прото что стычки между Таджикистаном и Киргизстаном можно объяснить их менталитетом кочевых народов (таджики кстати преемущество оседлый народ) бьются одним фактом что последние 8 лет Оседлая Россия ведёт войну с оседлой Украиной