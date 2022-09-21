Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 12:28

Порадовали комментарии в инсте НГ

Под постом о том что к нам бегут россияне и граница забита машинами

Определенный контингент не буду уточнять какой, вой поднял что на границе всегда так было и вообще россияне просто к нам на каникулы едут и это не связано с мобилизацией не надо нагнетать и врать))



Просто смешно от их пещерного лицемерия они же прекрасно понимают что на границе никогда столько не было россиян желающих приехать в РК

Все это наплыв молодняка котрый бежит от войны

По всей границы РФ сейчас так,видео с пробками забиты все паблики

От Финляндии до Монголии народ бежит

Но наша так сказать пророссийская часть народа яро отстаивает интересы своих братушек из РФ))

А то что из этих братушек у нас цены ещё больше подскочат они видимо не понимают

И вообще зачем нам эти дезертиры? Пусть сидят у себя,гибнут и страдают может до них дойдет уже что нужна революция в России

А то бегут к нам отсидеться и переждать

Нефиг

На стройки всех в пустыню на укладку дороги в Аркалык надо направлять

Вот там их российский военкомат точно не найдет)))