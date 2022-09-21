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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 531
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 18:04
гражданин СССР,я вот написал Вам гневную отповедь, от имени моих детей с Винницы. с Криворожья, потом понял Вас ничем не пронять, Вы истинный путинец
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1480
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 11:55
Цитата:
Чего написал? А не хотите от имени убитых детей Донбасса написать что-нибудь? Миролюбивый Вы наш
saba:
вот написал Вам гневную отповедь, от имени моих детей с Винницы. с Криворожья,
вот написал Вам гневную отповедь, от имени моих детей с Винницы. с Криворожья,
Чего написал? А не хотите от имени убитых детей Донбасса написать что-нибудь? Миролюбивый Вы наш
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 12:00
Цитата:
а как отдать приказ стрелять на поражение по своим?
Думаю есть моменты, когда нельзя по-другому, хотя многим кажется, что это не так.
111: Вообще не укладывается в голове.. Как, за удержание собственной власти, надо гнать своих на смерть
а как отдать приказ стрелять на поражение по своим?
Думаю есть моменты, когда нельзя по-другому, хотя многим кажется, что это не так.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 12:09
выйграет.
Загадка Дракону-
кто так пишет?
Загадка Дракону-
кто так пишет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 12:12
Цитата:
вряд ли просьба выполнима.
lavprof:
а у вас там как вообще очередь, можно того, что "слегка" поинтеллектуальнее?)
а у вас там как вообще очередь, можно того, что "слегка" поинтеллектуальнее?)
вряд ли просьба выполнима.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 12:21
Цитата:
Дети Донбасса погибают только потому что Путин начал войну
Они такие же жертвы российской агрессии
Кто этого не понимает тот гражданин СССР
Причем полный
гражданин СССР:
А не хотите от имени убитых детей Донбасса написать что-нибудь? Миролюбивый Вы наш
А не хотите от имени убитых детей Донбасса написать что-нибудь? Миролюбивый Вы наш
Дети Донбасса погибают только потому что Путин начал войну
Они такие же жертвы российской агрессии
Кто этого не понимает тот гражданин СССР
Причем полный
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 12:22
про высоточные,с наведением со спутников,
бац-бац и точно в цель,
как их называет доморощенный диванный военный эксперт
///Последствия мощного артиллерийского удара со стороны ВСУ устраняют
на освобожденных территориях Запорожской области.
Войска киевского режима обрушили на село Пришиб Веселовского района
в глубоком тылу целый град американских реактивных снарядов.
Фермер Анатолий Благоторенко рассказывает о результатах ракетного
удара по своему участку.
Два амбара с пшеницей и семечками стали военной целью украинской артиллерии.
Весь урожай, который Анатолий собрал в этом сезоне – 300 тонн зерна и семечек – безнадежно испорчен двумя украинскими ракетами в считанные минуты .
также девять тысяч свиней стали военной целью киевского режима.
Причем, настолько важной целью,
что для уничтожения предприятия не пожалели сразу десятка импортных
и недешевых ракет HIMARS.
А ведь никаких военных объектов или вооружений с техникой и близко к поселку нет.//
[Исправлено: alex_60, 22.09.2022 - 12:27]
бац-бац и точно в цель,
как их называет доморощенный диванный военный эксперт
///Последствия мощного артиллерийского удара со стороны ВСУ устраняют
на освобожденных территориях Запорожской области.
Войска киевского режима обрушили на село Пришиб Веселовского района
в глубоком тылу целый град американских реактивных снарядов.
Фермер Анатолий Благоторенко рассказывает о результатах ракетного
удара по своему участку.
Два амбара с пшеницей и семечками стали военной целью украинской артиллерии.
Весь урожай, который Анатолий собрал в этом сезоне – 300 тонн зерна и семечек – безнадежно испорчен двумя украинскими ракетами в считанные минуты .
также девять тысяч свиней стали военной целью киевского режима.
Причем, настолько важной целью,
что для уничтожения предприятия не пожалели сразу десятка импортных
и недешевых ракет HIMARS.
А ведь никаких военных объектов или вооружений с техникой и близко к поселку нет.//
[Исправлено: alex_60, 22.09.2022 - 12:27]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17927
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 12:23
Цитата:
Это где?
lavprof:
а как отдать приказ стрелять на поражение по своим?
а как отдать приказ стрелять на поражение по своим?
Это где?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12993
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.09.22 - 12:28
Порадовали комментарии в инсте НГ
Под постом о том что к нам бегут россияне и граница забита машинами
Определенный контингент не буду уточнять какой, вой поднял что на границе всегда так было и вообще россияне просто к нам на каникулы едут и это не связано с мобилизацией не надо нагнетать и врать))
Просто смешно от их пещерного лицемерия они же прекрасно понимают что на границе никогда столько не было россиян желающих приехать в РК
Все это наплыв молодняка котрый бежит от войны
По всей границы РФ сейчас так,видео с пробками забиты все паблики
От Финляндии до Монголии народ бежит
Но наша так сказать пророссийская часть народа яро отстаивает интересы своих братушек из РФ))
А то что из этих братушек у нас цены ещё больше подскочат они видимо не понимают
И вообще зачем нам эти дезертиры? Пусть сидят у себя,гибнут и страдают может до них дойдет уже что нужна революция в России
А то бегут к нам отсидеться и переждать
Нефиг
На стройки всех в пустыню на укладку дороги в Аркалык надо направлять
Вот там их российский военкомат точно не найдет)))
Под постом о том что к нам бегут россияне и граница забита машинами
Определенный контингент не буду уточнять какой, вой поднял что на границе всегда так было и вообще россияне просто к нам на каникулы едут и это не связано с мобилизацией не надо нагнетать и врать))
Просто смешно от их пещерного лицемерия они же прекрасно понимают что на границе никогда столько не было россиян желающих приехать в РК
Все это наплыв молодняка котрый бежит от войны
По всей границы РФ сейчас так,видео с пробками забиты все паблики
От Финляндии до Монголии народ бежит
Но наша так сказать пророссийская часть народа яро отстаивает интересы своих братушек из РФ))
А то что из этих братушек у нас цены ещё больше подскочат они видимо не понимают
И вообще зачем нам эти дезертиры? Пусть сидят у себя,гибнут и страдают может до них дойдет уже что нужна революция в России
А то бегут к нам отсидеться и переждать
Нефиг
На стройки всех в пустыню на укладку дороги в Аркалык надо направлять
Вот там их российский военкомат точно не найдет)))
-
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