Отправлено: - 11:05

Ильяс:

детей защитить светоотражающими лентами

Цитата:Ты своих детей гоняешь по дорогам на трассах в степях?А сам купить нашивку и пришить не можешь для своих детей?По моему уже давно об этом говорили..А по сути давно надо было так с животными.Сколько народу погибает на трассах из за них..