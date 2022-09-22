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≡ Во избежание ДТП на животных хотят наносить светоотражающий аэрозоль и ленты в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45137
Во избежание ДТП на животных хотят наносить светоотражающий аэрозоль и ленты в Казахстане
Отправлено: 22.09.22 - 09:43
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Во избежание ДТП на животных хотят наносить светоотражающий аэрозоль в Казахстане. Указывается, что средства будут взяты из выделенного бюджета на содержание республиканских трасс.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
172
Re: Во избежание ДТП на животных хотят наносить светоотражающий...
Отправлено: 22.09.22 - 09:43
#1
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а детей защитить светоотражающими лентами, которые в темноте уходят в школу и в темноте возвращаются, конечно же не будем.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17927
Re: Во избежание ДТП на животных хотят наносить светоотражающий...
Отправлено: 22.09.22 - 11:05
#2
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Цитата:
Ильяс:
детей защитить светоотражающими лентами

Ты своих детей гоняешь по дорогам на трассах в степях?
А сам купить нашивку и пришить не можешь для своих детей?
По моему уже давно об этом говорили..
А по сути давно надо было так с животными.
Сколько народу погибает на трассах из за них..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
56
Re: Во избежание ДТП на животных хотят наносить светоотражающий...
Отправлено: 22.09.22 - 12:20
#3
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....во многовекторных странах светоотражающие ленты не прикрепляют животным. Просто строят туннели , трассы обносят забором или пастухи следят за живатными, электропастуха слабо поставить.Выпустили животное следите за ним или всё хотим на дурняк и мяса поесть и молока попить. Не потопашь не полопаешь.
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