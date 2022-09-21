Отправлено: - 10:20

Kairat stayer:

Запад и США помогают Украине, предоставляют оружие разработанное в конце прошлого века, собираются предоставить те же боеприпасы к Хаймерсам дальностью поражения до 310 километров. Со временем планируют предоставлять более современное оружие.

Цитата:Эл-починно: Байден даже не нашёлся, что ответить. А остальной запад в шоке.Ого, если Д.Байден ничего не сказал, тогда возможно к вам песец приближается.Возможно на днях Д.Байден придёт в себя, Запад от шока отойдёт и США тактические баллистические ракеты ATACMS начнут предоставлять, будем наблюдать.