Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов. Читать новость
Эл-починно: Байден даже не нашёлся, что ответить. А остальной запад в шоке.
Ого, если Д.Байден ничего не сказал, тогда возможно к вам песец приближается.
У великих Россиян риторика не особо поменялась, ранее отмечал, точнее 21.09.2022 года, цитирую отрывок.
Кайрат стайер: Вчера, какой-то депутат Гос. Думы РФ отставной генерал вооруженных сил, грозился и говорил о необходимости нанесения ядерных ударов по Германии и Великобритании. Силы и средства НАТО тоже приведены в повышенную боевую готовность, курсируют те-же подводные лодки, оснащенные ядерными боеголовками. Имеются и другие силы и средства.
После объявления мобилизации, кроме альтернативных источников, другие ток-шоу транслируемые РФ посмотрел, предназначенные в основном для внутреннего потребителя. Как выше отметил, риторика особо не поменялась, Запад замёрзнет, можем повторить и.т.д.
Почти полторы месяца тому назад, точнее 09 августа текущего года за мобилизацию отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: Независимые эксперты отмечают, что без объявления мобилизации РФ не выиграет противостояние. При этом, так же отмечают, что если объявят частичную мобилизацию, тогда глубинный народ не поймёт. Это же не за компьютером штаны протирать, а нужно будет участвовать в боевых действиях. Запад и США помогают Украине, предоставляют оружие разработанное в конце прошлого века, собираются предоставить те же боеприпасы к Хаймерсам дальностью поражения до 310 километров. Со временем планируют предоставлять более современное оружие.
Kairat stayer: Запад и США помогают Украине, предоставляют оружие разработанное в конце прошлого века, собираются предоставить те же боеприпасы к Хаймерсам дальностью поражения до 310 километров. Со временем планируют предоставлять более современное оружие.
Эл-починно: Байден даже не нашёлся, что ответить. А остальной запад в шоке.
Ого, если Д.Байден ничего не сказал, тогда возможно к вам песец приближается.
Возможно на днях Д.Байден придёт в себя, Запад от шока отойдёт и США тактические баллистические ракеты ATACMS начнут предоставлять, будем наблюдать.
Еще один пункт приказа касается личного и корпоративного транспорта. Ваши машины по требованию комиссара придется отдать – таковы правила. Те же требования предъявят к руководителям организаций вне зависимости от правовой формы. Впрочем, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков уточняет, что забирать будут внедорожники и грузовики.
Вообще не укладывается в голове.. Как, за удержание собственной власти, надо гнать своих на смерть, нападать на украинцев.. За что мобилизуют россиян? Кстати Панин их поздравил в тик токе почему то и с чем то..
”Стыдно, конечно. Стыдно не за Крым – стыдно за нашего президента, наверное. Стыдно за нашу власть. За это стыдно”, - рассказал он.
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