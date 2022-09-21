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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45137
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3275
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 09:43
#105
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Цитата:
Эл-починно:
Байден даже не нашёлся, что ответить. А остальной запад в шоке.


Ого, если Д.Байден ничего не сказал, тогда возможно к вам песец приближается.

У великих Россиян риторика не особо поменялась, ранее отмечал, точнее 21.09.2022 года, цитирую отрывок.

Кайрат стайер: Вчера, какой-то депутат Гос. Думы РФ отставной генерал вооруженных сил, грозился и говорил о необходимости нанесения ядерных ударов по Германии и Великобритании. Силы и средства НАТО тоже приведены в повышенную боевую готовность, курсируют те-же подводные лодки, оснащенные ядерными боеголовками. Имеются и другие силы и средства.

Здесь:

После объявления мобилизации, кроме альтернативных источников, другие ток-шоу транслируемые РФ посмотрел, предназначенные в основном для внутреннего потребителя. Как выше отметил, риторика особо не поменялась, Запад замёрзнет, можем повторить и.т.д.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3275
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 09:58
#106
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Почти полторы месяца тому назад, точнее 09 августа текущего года за мобилизацию отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Независимые эксперты отмечают, что без объявления мобилизации РФ не выиграет противостояние. При этом, так же отмечают, что если объявят частичную мобилизацию, тогда глубинный народ не поймёт. Это же не за компьютером штаны протирать, а нужно будет участвовать в боевых действиях. Запад и США помогают Украине, предоставляют оружие разработанное в конце прошлого века, собираются предоставить те же боеприпасы к Хаймерсам дальностью поражения до 310 километров. Со временем планируют предоставлять более современное оружие.

Подробнее здесь:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17927
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 10:19
#107
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Приятные новости, в Украине праздник!
200 Героев Украины освобождены!
Героям слава!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3275
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 10:20
#108
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Цитата:
Kairat stayer:
Запад и США помогают Украине, предоставляют оружие разработанное в конце прошлого века, собираются предоставить те же боеприпасы к Хаймерсам дальностью поражения до 310 километров. Со временем планируют предоставлять более современное оружие.


Эл-починно: Байден даже не нашёлся, что ответить. А остальной запад в шоке.

Ого, если Д.Байден ничего не сказал, тогда возможно к вам песец приближается.

Возможно на днях Д.Байден придёт в себя, Запад от шока отойдёт и США тактические баллистические ракеты ATACMS начнут предоставлять, будем наблюдать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17927
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 10:22
#109
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3275
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 10:37
#110
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Эл-починно: Байден даже не нашёлся, что ответить. А остальной запад в шоке.

Кайрат стайер: Ого, если Д.Байден ничего не сказал, тогда возможно к вам песец приближается.

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
531
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 10:42
#111
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Честно просто ужас. сочувствую и украинцам и россиянам. а самое главное свет в конце туннеля совсем не брезжит
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17927
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 11:35
#112
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Практически Военное положение..

Еще один пункт приказа касается личного и корпоративного транспорта. Ваши машины по требованию комиссара придется отдать – таковы правила. Те же требования предъявят к руководителям организаций вне зависимости от правовой формы. Впрочем, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков уточняет, что забирать будут внедорожники и грузовики.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17927
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 11:48
#113
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Вообще не укладывается в голове..
Как, за удержание собственной власти, надо гнать своих на смерть, нападать на украинцев..
За что мобилизуют россиян?
Кстати Панин их поздравил в тик токе почему то и с чем то..



”Стыдно, конечно. Стыдно не за Крым – стыдно за нашего президента, наверное. Стыдно за нашу власть. За это стыдно”, - рассказал он.

[Исправлено: 111, 22.09.2022 - 11:53]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17927
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 12:18
#114
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Ну и маленькие плюсики Большой Войны



Последнее сообщение, сегодня, мой клиент передумал уезжать в Россию..

[Исправлено: 111, 22.09.2022 - 12:20]
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