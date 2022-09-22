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≡ Акимат Костаная и КТЭК считают убытки, нанесенные аварией на сетях теплокомпании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45131
Акимат Костаная и КТЭК считают убытки, нанесенные аварией на сетях теплокомпании
Отправлено: 22.09.22 - 01:21
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Земляные работы, в результате которых 17 сентября весь город остался без горячего водоснабжения, строительная компания проводила без согласования с энергетиками. В акимате Костаная подтвердили «НГ» эту информацию.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
55
Re: Акимат Костаная и КТЭК считают убытки, нанесенные аварией на...
Отправлено: 22.09.22 - 01:21
#1
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....у Елены руки растут из одного места что так мого пакостей тварит или спецов не осталось все чухнули кто куда.
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