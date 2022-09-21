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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45130
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1262
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 21:38
Интересно, любитель истории помнит об основных причинах революции 1917 года и какими лозунгами подкупили население коммунисты? При этом воевали тогда гораздо более умело и успешнее - фронт был на территории противника и очень далеко от России, особенно на юге, там как минимум треть Турции захватили. Однако и такая война надоела людям.
Цитата:
Профессионала обошли на повороте Только 5-й.
Цитата:
abaika95:
Как и у нас вот им надо первыми отстреляться,задать ритм обсуждению)
Как и у нас вот им надо первыми отстреляться,задать ритм обсуждению)
Профессионала обошли на повороте Только 5-й.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 167
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 21:42
Пару недель назад смотрел видео, там мужиков на улице опрашивали, как они относятся к так называемой "СВО". Тем, кто поддерживал, предлагали оставить анктеные данные, мол, если будет объявлена мобилизация, чтоб шли в первых эшелонах. Сразу отнекивались
Ну а по серьезному, дипломатия кончилась. Ожидаемый шаг Запада - утроить поставки тяжелого вооружения. Полагаю, снимут ограничения на поставку ракет ATACMS дальностью 300 км. Сократятся сроки до получения первых F-16. Немцы запустят заводы, а партия Шольца даст зеленый свет на отгрузку танков. Израиль поставит свой "железный купол".
Нужно понимать, Запад имеет большую экономическую мощь и влияние, и не допустит военного поражения Украины. По крайне мере, если это не будет стоить слишком большой цены для России.
Ну а по серьезному, дипломатия кончилась. Ожидаемый шаг Запада - утроить поставки тяжелого вооружения. Полагаю, снимут ограничения на поставку ракет ATACMS дальностью 300 км. Сократятся сроки до получения первых F-16. Немцы запустят заводы, а партия Шольца даст зеленый свет на отгрузку танков. Израиль поставит свой "железный купол".
Нужно понимать, Запад имеет большую экономическую мощь и влияние, и не допустит военного поражения Украины. По крайне мере, если это не будет стоить слишком большой цены для России.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3140
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 22:34
Судя по количеству и качеству выкладок, 111-й уже профессионал информационной войны. Даже 95-го превзошёл!
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 22:36
Ну вот и всё, закончен бал, погасли свечи!
Байден даже не нашёлся, что ответить. А остальной запад в шоке.
Денег вложенных ими в Украину. Больше не видать, как своих ушей.
Байден даже не нашёлся, что ответить. А остальной запад в шоке.
Денег вложенных ими в Украину. Больше не видать, как своих ушей.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 22:39
Цитата:
Да тоже удивлён, как редакция пропускает не относящиеся к статье фейки и посты 111-го? . В статье всё ясно расписано. А тут бардак полный.
ПС- а их тут не менее половины всех обсуждений.
[Исправлено: Эл-починно, 21.09.2022 - 22:44]
таноми52:
Судя по количеству и качеству выкладок, 111-й
Судя по количеству и качеству выкладок, 111-й
Да тоже удивлён, как редакция пропускает не относящиеся к статье фейки и посты 111-го? . В статье всё ясно расписано. А тут бардак полный.
ПС- а их тут не менее половины всех обсуждений.
[Исправлено: Эл-починно, 21.09.2022 - 22:44]
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 22:55
Еще как может быть, почему так мало мобилизируют..
Срочник служит и его по закону не отправляют на фронт.
Допустим срочник отслужил.
Все, подписал там все и домой..
Но..
Через час его, пока он не очухался мобилизуют уже по закону..
Посмотрим это с осенниками дембелями..
А так как сухопутников призывают каждый год примерно 250-280 тысяч, то к 300 добавляем еще под 150
Итого практически пол миллиона под ружьем..
[Исправлено: 111, 21.09.2022 - 22:57]
Срочник служит и его по закону не отправляют на фронт.
Допустим срочник отслужил.
Все, подписал там все и домой..
Но..
Через час его, пока он не очухался мобилизуют уже по закону..
Посмотрим это с осенниками дембелями..
А так как сухопутников призывают каждый год примерно 250-280 тысяч, то к 300 добавляем еще под 150
Итого практически пол миллиона под ружьем..
[Исправлено: 111, 21.09.2022 - 22:57]
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 23:01
У меня клиенты, которые уже года полтора получали неторопясь документы на ПМЖ в Россию, в июне спросил у них, что, когда съедете?
Он мне сказал, а ты знаешь Марик, в России хотят призвать еще 400 тысяч человек и мы пока тут останемся.
Хех..
Я только рассмеялся, думаю с какого перепуга армия России, вторая в мире, начнет призывать гражданских...
А вот ведь как оно..
Так и оставил его, но ценник немного уже поднял..
Он мне сказал, а ты знаешь Марик, в России хотят призвать еще 400 тысяч человек и мы пока тут останемся.
Хех..
Я только рассмеялся, думаю с какого перепуга армия России, вторая в мире, начнет призывать гражданских...
А вот ведь как оно..
Так и оставил его, но ценник немного уже поднял..
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 23:04
А, 500 тысяч самозаня, самомобилизованных, плюс 250 тысяч тех, что сейчас на СВО, за минусом 5ти тысяч убитых..
Уже 700 тысяч..
Это серьезная мясорубка будет..
Тут конечно, Украине надо начать окапываться..
100 тысяч Белоруссия может дать..
Там опять на Киев пойдут..
Новая Буча, Ирмень, Изюм..
Новые тысячи могил..
Что то этот ужас просто не укладывается в голове..
[Исправлено: 111, 21.09.2022 - 23:05]
Уже 700 тысяч..
Это серьезная мясорубка будет..
Тут конечно, Украине надо начать окапываться..
100 тысяч Белоруссия может дать..
Там опять на Киев пойдут..
Новая Буча, Ирмень, Изюм..
Новые тысячи могил..
Что то этот ужас просто не укладывается в голове..
[Исправлено: 111, 21.09.2022 - 23:05]
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