Отправлено: - 21:38

abaika95:

Как и у нас вот им надо первыми отстреляться,задать ритм обсуждению)

Интересно, любитель истории помнит об основных причинах революции 1917 года и какими лозунгами подкупили население коммунисты? При этом воевали тогда гораздо более умело и успешнее - фронт был на территории противника и очень далеко от России, особенно на юге, там как минимум треть Турции захватили. Однако и такая война надоела людям.Цитата:Профессионала обошли на поворотеТолько 5-й.