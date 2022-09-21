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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 6 из 7«1...4567»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45130
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17619
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 18:33
#75
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по опросам, 86 процентов россиян
поддерживают Проведение СВО.
так что русофобы местные и американские могут успокоиться.
наверное только за деньги они так
истерят целый день.
другого варианта не вижу.
эти картинки с помоек может кто нибудь остановит?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17907
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 18:44
#76
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Zет патриоты сами рвутся в военкоматы..



Честь и хвала им!
Уважаю таких..

[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.09.2022 - 19:33]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8768
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 18:47
#77
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Мне больше интересует, ну вот какое кошачье дело всяким бахытам и марикам до того, что происходит у соседей? Тут либо совсем кукуха сбита, либо завербованные и проплаченные?
Что же так сытую и теплую ж...у рвать портянками и картинками? Ну работайте уже на благо Жана Казакстана. Улучшайте жизнь у себя под носом... но судя по всему никчемные...
Заканыч, дальше можешь не голосить как базарная баба, я перестал читать твой словесный по..ток.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17907
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 18:50
#78
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Цитата:
alex_60:
эти картинки с помоек

Это семья убитых, прямой наводкой..
Нужно на них закрыть глаза, типа этого нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17907
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 18:51
#79
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Цитата:
yudjin:
Мне больше интересует, ну вот какое кошачье дело всяким бахытам и марикам до того, что происходит у соседей

Читай статью.
Или требуй, чтобы не было статей про Россию и никто из россиян тут не писал.
Логично?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17907
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 18:54
#80
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Но самые главные Zет ратриоты нужны в самой России, гнать на войну самомомобилизованных..
Как же без них..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17907
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 19:05
#81
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Ну и немного юмора..
Что то же должно быть в этой ситуации приятным..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17619
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 19:14
#82
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публикация фейковых фоток с помоек.
ну ну, уровень...
ау, нг.

[Исправлено: alex_60, 21.09.2022 - 19:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17907
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 19:14
#83
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И смех и грех..

Россиян предупредили о последствиях переломов рук ради отсрочки



Россияне, которые имеют ограничения по медицинским показателям, могут избежать частичной мобилизации, однако намеренное нанесение себе переломов и увечий ради отсрочки от службы преследуется по закону. Об этом предупредил 21 сентября правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов.

«Если, например, намеренно сломать руку, это сразу будет расценено как попытка уклонения, это уголовная статья. И это даст отсрочку максимум на полгода, пока рука не срастется. Как только врачи скажут, что закончился период реабилитации, так вас и заберут», — цитирует Табалова Lenta.ru.

Как уточнил правозащитник, Уголовным кодексом РФ за попытку избежать мобилизации предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет. При этом, если же удастся доказать, что травма получена случайно, отсрочка от службы будет временной.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
529
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 20:12
#84
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Пытался выразить своё мнение, потом удалил,я не могу точно. любить людей, которые любят, людей которые убивают людей. Вот так сложно, я и сам себя не понял, высказал своё мнение
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Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
38
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 20:43
#85
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Цитата:
saba:
Пытался выразить своё мнение, потом удалил,я не могу точно. любить людей, которые любят, людей которые убивают людей. Вот так сложно, я и сам себя не понял, высказал своё мнение

Это относится ко всем людям, или только к поддерживающим политику РФ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17907
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 20:54
#86
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Бедные пацаны..
Вернется не каждый..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17907
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 20:57
#87
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Обыски, облавы..
А вот наши зет патриоты что, не хотят идти вместо пацанов?
Хотят тут на форуме время проводить?

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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1596
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 21:19
#88
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Цитата:
alex_60:

Думаю, этот процент после объявления мобилизации, значительно уменьшился.Одно дело, когда не касается тебя непосредственно, но совсем другое, когда мобилизуют твоих близких.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17907
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 21:34
#89
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Господа и их родственники, воевать ни за что не будут..

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