Отправлено: - 18:51

yudjin:

Мне больше интересует, ну вот какое кошачье дело всяким бахытам и марикам до того, что происходит у соседей

Цитата:Читай статью.Или требуй, чтобы не было статей про Россию и никто из россиян тут не писал.Логично?