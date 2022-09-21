Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов. Читать новость
по опросам, 86 процентов россиян поддерживают Проведение СВО. так что русофобы местные и американские могут успокоиться. наверное только за деньги они так истерят целый день. другого варианта не вижу. эти картинки с помоек может кто нибудь остановит?
Мне больше интересует, ну вот какое кошачье дело всяким бахытам и марикам до того, что происходит у соседей? Тут либо совсем кукуха сбита, либо завербованные и проплаченные? Что же так сытую и теплую ж...у рвать портянками и картинками? Ну работайте уже на благо Жана Казакстана. Улучшайте жизнь у себя под носом... но судя по всему никчемные... Заканыч, дальше можешь не голосить как базарная баба, я перестал читать твой словесный по..ток.
Россиян предупредили о последствиях переломов рук ради отсрочки
Россияне, которые имеют ограничения по медицинским показателям, могут избежать частичной мобилизации, однако намеренное нанесение себе переломов и увечий ради отсрочки от службы преследуется по закону. Об этом предупредил 21 сентября правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов.
«Если, например, намеренно сломать руку, это сразу будет расценено как попытка уклонения, это уголовная статья. И это даст отсрочку максимум на полгода, пока рука не срастется. Как только врачи скажут, что закончился период реабилитации, так вас и заберут», — цитирует Табалова Lenta.ru.
Как уточнил правозащитник, Уголовным кодексом РФ за попытку избежать мобилизации предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет. При этом, если же удастся доказать, что травма получена случайно, отсрочка от службы будет временной.
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