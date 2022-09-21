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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45130
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17894
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 16:37
#60
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17894
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 16:39
#61
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Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17894
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 16:40
#62
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Ну приехали..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17894
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 16:59
#63
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17894
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 17:00
#64
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Замкнутый круг..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17894
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 17:02
#65
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Просто прикол..
Кто в теме..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17894
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 17:08
#66
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Твердая ложь..




[Исправлено: 111, 21.09.2022 - 17:09]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17894
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 17:12
#67
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7й пункт

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