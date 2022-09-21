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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 525
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 15:47
Я бы не сказал, что радостно, честно это ужасно, что сосед сошёл с ума. а мы тут хихикаем, последствия будут у всех у нас
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:11
Цитата:
Лучше хреновый конец чем бесконечная хрень
20 лет мы плыли по течению а после 24 февраля история резко начала убыстряться
Сейчас столько событий за один месяц может быть сколько раньше за 5 лет не происходило
Как сказал Венедиктов после 24 февраля мы все попали в учебник истории от этого и весело как-то))
Вот она история перед глазами творится
saba:
Я бы не сказал, что радостно, честно это ужасно, что сосед сошёл с ума. а мы тут хихикаем, последствия будут у всех у нас
Я бы не сказал, что радостно, честно это ужасно, что сосед сошёл с ума. а мы тут хихикаем, последствия будут у всех у нас
Лучше хреновый конец чем бесконечная хрень
20 лет мы плыли по течению а после 24 февраля история резко начала убыстряться
Сейчас столько событий за один месяц может быть сколько раньше за 5 лет не происходило
Как сказал Венедиктов после 24 февраля мы все попали в учебник истории от этого и весело как-то))
Вот она история перед глазами творится
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:20
Цитата:
снова гнусный поклеп) без пруфов) ничего нового, мы привыкли)
Цитата:
что вам нужно первыми задать ритм, а то меньше заплатят видимо, или вообще накажут и "отлучат" от кормящей руки) вот так, в спешке радости можно и оговориться по Фрейду)
Цитата:
Да, не благодарите - словеСНые, ржаЧ, словеСНой
Цитата:
abaika95:
словестные истерики
словестные истерики
снова гнусный поклеп) без пруфов) ничего нового, мы привыкли)
Цитата:
abaika95:
Честно признался
Честно признался
что вам нужно первыми задать ритм, а то меньше заплатят видимо, или вообще накажут и "отлучат" от кормящей руки) вот так, в спешке радости можно и оговориться по Фрейду)
Цитата:
abaika95:
Не благодарите за ликбез)
Не благодарите за ликбез)
Да, не благодарите - словеСНые, ржаЧ, словеСНой
Цитата:
abaika95:
словестные
Ржачь
словестной
словестные
Ржачь
словестной
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:25
Цитата:
Привыкайте к тому что с вами так и будут общаться)
Цитата:
И где же я пишу первым?))
А ну да ну да вы же как всегда в лужу хотите поэтому и делаете всё неуклюжие попытки тут что-то из себя представить)))
Цитата:
Терпите и читайте)
lavprof:
снова гнусный поклеп) без пруфов) ничего нового, мы привыкли)
снова гнусный поклеп) без пруфов) ничего нового, мы привыкли)
Привыкайте к тому что с вами так и будут общаться)
Цитата:
lavprof:
что вам нужно первыми задать ритм, а то меньше заплатят видимо, или вообще накажут и "отлучат" от кормящей руки) вот так, в спешке радости можно и оговориться по Фрейду)
что вам нужно первыми задать ритм, а то меньше заплатят видимо, или вообще накажут и "отлучат" от кормящей руки) вот так, в спешке радости можно и оговориться по Фрейду)
И где же я пишу первым?))
А ну да ну да вы же как всегда в лужу хотите поэтому и делаете всё неуклюжие попытки тут что-то из себя представить)))
Цитата:
lavprof:
Да, не благодарите - словеСНые, ржаЧ, словеСНой
Да, не благодарите - словеСНые, ржаЧ, словеСНой
Терпите и читайте)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:26
Конкретно кто-нибудь из форумчан кто поддерживает сво может объяснить почему он не идёт на войну?))
Мобилизация уже идёт
Чвк людей набирает
Можно вполне добровольно пойти а не на форуме языком трепать
Чтож вы ещё тут?
Мобилизация уже идёт
Чвк людей набирает
Можно вполне добровольно пойти а не на форуме языком трепать
Чтож вы ещё тут?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:34
Цитата:
abaika95:Аналогичный вопрос. Объясните нам почему кто из форумчан поддерживает неонацистов, не поедет и не помогут им?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:34
Цитата:
мда... а у вас там как вообще очередь, можно того, что "слегка" поинтеллектуальнее?)
я привык к тому, что вы любите преувеличивать, бездоказательно) и радоваться своей "мнимой" правоте)))
весьма развлекает, знаете ли)
abaika95:
Привыкайте к тому что с вами так и будут общаться)
Привыкайте к тому что с вами так и будут общаться)
мда... а у вас там как вообще очередь, можно того, что "слегка" поинтеллектуальнее?)
я привык к тому, что вы любите преувеличивать, бездоказательно) и радоваться своей "мнимой" правоте)))
весьма развлекает, знаете ли)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2899
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:34
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:39
Цитата:
Быстро срулили от ответа по израильски)
Другого и не ожидалось)
Форумчане кто поддерживает нацистов думаю не едут на войну потомучто незачем
Там и без них Россию поколачивают
А я лично не за украину
Я против войны и за мир Во всем мире)
Вот и вопрос у меня я за мир а вы за войну так почему вы тут со мной сидите и общаетесь а не бежите в моб пункты?
Темболее ваша страна любимая уже объявила набор так что отмазки типо без меня справятся уже не подходят))Цитата:
Ну а что вам ещё остаётся?))
Строить кислую мину при плохой игре)
Нудить и повторять раз за разом какой-то бред вместо того чтобы на фронт уехать)
Vit:
Аналогичный вопрос. Объясните нам почему кто из форумчан поддерживает неонацистов, не поедет и не помогут им?
Аналогичный вопрос. Объясните нам почему кто из форумчан поддерживает неонацистов, не поедет и не помогут им?
Быстро срулили от ответа по израильски)
Другого и не ожидалось)
Форумчане кто поддерживает нацистов думаю не едут на войну потомучто незачем
Там и без них Россию поколачивают
А я лично не за украину
Я против войны и за мир Во всем мире)
Вот и вопрос у меня я за мир а вы за войну так почему вы тут со мной сидите и общаетесь а не бежите в моб пункты?
Темболее ваша страна любимая уже объявила набор так что отмазки типо без меня справятся уже не подходят))Цитата:
lavprof:
весьма развлекает, знаете ли)
весьма развлекает, знаете ли)
Ну а что вам ещё остаётся?))
Строить кислую мину при плохой игре)
Нудить и повторять раз за разом какой-то бред вместо того чтобы на фронт уехать)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:42
Цитата:
Цитата:
abaika95:
Строить кислую мину при плохой игре) Нудить и повторять раз за разом какой-то бред
Строить кислую мину при плохой игре) Нудить и повторять раз за разом какой-то бред
Цитата:
lavprof: вы со 111 привыкли по себе людей судить) не надо так)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:45
Давайте объективно
Если бы Россия сейчас стояла под Киевом как в феврале у вас бы тут словестное недержание было о том что вы всех победите и скоро скоро накажите всех кто вас тут обижал потомучто Россия вот вот выйграет)
Сейчас же вы понимаете прекрасно что дело швах и близится к тотальному ПЭ поэтому так глазками тут хлопаете хвостики прижав неловко в поисках аргументов как бы ответить)
Потомучто знает собака чье мясо сьела))
Если бы Россия сейчас стояла под Киевом как в феврале у вас бы тут словестное недержание было о том что вы всех победите и скоро скоро накажите всех кто вас тут обижал потомучто Россия вот вот выйграет)
Сейчас же вы понимаете прекрасно что дело швах и близится к тотальному ПЭ поэтому так глазками тут хлопаете хвостики прижав неловко в поисках аргументов как бы ответить)
Потомучто знает собака чье мясо сьела))
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:50
Интересно ещё каким бабахом все полирнут.Чтоб уже замута пошла.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:59
Понятно, почему в Казахстане бардак творится. Если в акиматах такие "академики" штаны протирают))
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