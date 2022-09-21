Отправлено: - 16:11

saba:

Я бы не сказал, что радостно, честно это ужасно, что сосед сошёл с ума. а мы тут хихикаем, последствия будут у всех у нас

Цитата:Лучше хреновый конец чем бесконечная хрень20 лет мы плыли по течению а после 24 февраля история резко начала убыстрятьсяСейчас столько событий за один месяц может быть сколько раньше за 5 лет не происходилоКак сказал Венедиктов после 24 февраля мы все попали в учебник истории от этого и весело как-то))Вот она история перед глазами творится