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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
525
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 15:47
#2191
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Я бы не сказал, что радостно, честно это ужасно, что сосед сошёл с ума. а мы тут хихикаем, последствия будут у всех у нас
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:11
#2192
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Цитата:
saba:
Я бы не сказал, что радостно, честно это ужасно, что сосед сошёл с ума. а мы тут хихикаем, последствия будут у всех у нас

Лучше хреновый конец чем бесконечная хрень
20 лет мы плыли по течению а после 24 февраля история резко начала убыстряться
Сейчас столько событий за один месяц может быть сколько раньше за 5 лет не происходило
Как сказал Венедиктов после 24 февраля мы все попали в учебник истории от этого и весело как-то))
Вот она история перед глазами творится
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:20
#2193
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Цитата:
abaika95:
словестные истерики

снова гнусный поклеп) без пруфов) ничего нового, мы привыкли)

Цитата:
abaika95:
Честно признался

что вам нужно первыми задать ритм, а то меньше заплатят видимо, или вообще накажут и "отлучат" от кормящей руки) вот так, в спешке радости можно и оговориться по Фрейду)

Цитата:
abaika95:
Не благодарите за ликбез)

Да, не благодарите - словеСНые, ржаЧ, словеСНой
Цитата:
abaika95:
словестные
Ржачь
словестной
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:25
#2194
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Цитата:
lavprof:
снова гнусный поклеп) без пруфов) ничего нового, мы привыкли)

Привыкайте к тому что с вами так и будут общаться)
Цитата:
lavprof:
что вам нужно первыми задать ритм, а то меньше заплатят видимо, или вообще накажут и "отлучат" от кормящей руки) вот так, в спешке радости можно и оговориться по Фрейду)

И где же я пишу первым?))
А ну да ну да вы же как всегда в лужу хотите поэтому и делаете всё неуклюжие попытки тут что-то из себя представить)))
Цитата:
lavprof:
Да, не благодарите - словеСНые, ржаЧ, словеСНой

Терпите и читайте)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:26
#2195
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Конкретно кто-нибудь из форумчан кто поддерживает сво может объяснить почему он не идёт на войну?))
Мобилизация уже идёт
Чвк людей набирает
Можно вполне добровольно пойти а не на форуме языком трепать
Чтож вы ещё тут?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:34
#2196
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Цитата:
abaika95:
Аналогичный вопрос. Объясните нам почему кто из форумчан поддерживает неонацистов, не поедет и не помогут им?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:34
#2197
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Цитата:
abaika95:
Привыкайте к тому что с вами так и будут общаться)

мда... а у вас там как вообще очередь, можно того, что "слегка" поинтеллектуальнее?)
я привык к тому, что вы любите преувеличивать, бездоказательно) и радоваться своей "мнимой" правоте)))
весьма развлекает, знаете ли)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2899
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:34
#2198
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Цитата:
abaika95:
Терпите и читайте)


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:39
#2199
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Цитата:
Vit:
Аналогичный вопрос. Объясните нам почему кто из форумчан поддерживает неонацистов, не поедет и не помогут им?

Быстро срулили от ответа по израильски)
Другого и не ожидалось)
Форумчане кто поддерживает нацистов думаю не едут на войну потомучто незачем
Там и без них Россию поколачивают
А я лично не за украину
Я против войны и за мир Во всем мире)
Вот и вопрос у меня я за мир а вы за войну так почему вы тут со мной сидите и общаетесь а не бежите в моб пункты?
Темболее ваша страна любимая уже объявила набор так что отмазки типо без меня справятся уже не подходят))Цитата:
lavprof:
весьма развлекает, знаете ли)

Ну а что вам ещё остаётся?))
Строить кислую мину при плохой игре)
Нудить и повторять раз за разом какой-то бред вместо того чтобы на фронт уехать)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:42
#2200
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Цитата:
abaika95:
Строить кислую мину при плохой игре) Нудить и повторять раз за разом какой-то бред

Цитата:
lavprof: вы со 111 привыкли по себе людей судить) не надо так)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:45
#2201
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Давайте объективно
Если бы Россия сейчас стояла под Киевом как в феврале у вас бы тут словестное недержание было о том что вы всех победите и скоро скоро накажите всех кто вас тут обижал потомучто Россия вот вот выйграет)
Сейчас же вы понимаете прекрасно что дело швах и близится к тотальному ПЭ поэтому так глазками тут хлопаете хвостики прижав неловко в поисках аргументов как бы ответить)
Потомучто знает собака чье мясо сьела))
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:50
#2202
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Интересно ещё каким бабахом все полирнут.Чтоб уже замута пошла.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.09.22 - 16:59
#2203
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Понятно, почему в Казахстане бардак творится. Если в акиматах такие "академики" штаны протирают))
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