Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Фермерам, сдающим свеклу сахарным заводам, повысят субсидии с 2023 года
Фермерам, сдающим свеклу сахарным заводам, повысят субсидии с 2023 года
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: 111, drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать