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≡ Фермерам, сдающим свеклу сахарным заводам, повысят субсидии с 2023 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45130
Фермерам, сдающим свеклу сахарным заводам, повысят субсидии с 2023 года
Отправлено: 21.09.22 - 16:41
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Стоимость тонны сданной на переработку сахарной свеклы со 2023 года вырастет с 30 тысяч до 40 тысяч тенге. На увеличение субсидирования сахарной свеклы, сданной на переработку, в следующем году планируют выделить 11,5 млрд тенге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17613
Re: Фермерам, сдающим свеклу сахарным заводам, повысят субсидии...
Отправлено: 21.09.22 - 16:41
#1
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свекла наверное сорта Гала будет.
как с картофелем.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
267
Re: Фермерам, сдающим свеклу сахарным заводам, повысят субсидии...
Отправлено: 21.09.22 - 16:44
#2
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До нового года сахар подорожает. Т.к. все свекловоды постараются по максимуму ее придержать чтобы сдать с субсидиями
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