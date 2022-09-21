Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 12% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45128
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17878
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:38
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Справедливый вопрос

Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
982
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:39
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
оккупанты на нее напали

ага, абсолютно мирные жители Донецка (я про тех, по тому был нанесен удар, кто погиб) взяли и напали. Тем, что не захотели уезжать из родных домов.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1471
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:40
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кроме картинок с помоек и оскорблений, в том числе и форумчан,

На сколько хватает интеллекта :-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17878
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:40
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
ЛНР/ДНР уже снова украинский?

Посмотри на карту, с 24 февраля.
На ее изменения..
Немцы тоже в 5 утра нарали и захватили много, но через 4 года им пришла хана..
А тут российские войска начали отступать уже по моему с Весны и далее конец августа..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17878
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:42
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Нет. Где то 2 месяца назад понял.

Ты ничего не говорил.
Стыдно было вперед Путина то сказать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17878
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:46
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
абсолютно мирные жители

Мужчин там уже нет.
70 процентов погибли.
Кто их необученных мобилизовал раньше времени, не Путин?
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: 111, alex_60, гражданин СССР

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS