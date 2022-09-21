Отправлено: - 14:40

lavprof:

ЛНР/ДНР уже снова украинский?

Цитата:Посмотри на карту, с 24 февраля.На ее изменения..Немцы тоже в 5 утра нарали и захватили много, но через 4 года им пришла хана..А тут российские войска начали отступать уже по моему с Весны и далее конец августа..