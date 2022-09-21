Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45128
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
Читать новость
Читать новость
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:18
Цитата:
как и у вас первыми?) ну вы опередили) +30% к гонорару)
abaika95:
Как и у нас вот им надо первыми отстреляться,задать ритм обсуждению)
Как и у нас вот им надо первыми отстреляться,задать ритм обсуждению)
как и у вас первыми?) ну вы опередили) +30% к гонорару)
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:18
Цитата:
да,это так.
чтобы не повторяться.
добавить нечего.
сайлау курманов:
Будут призваны более триста тысяч резервистов, это значит контингент для дальнейшей войны увеличат в три раза и надежды для продвижения сво будет больше, что она вскоре подойдёт к логическому финалу. Противник будет повержен, братская Украина как блудный ребенок возвращен родной дом
Будут призваны более триста тысяч резервистов, это значит контингент для дальнейшей войны увеличат в три раза и надежды для продвижения сво будет больше, что она вскоре подойдёт к логическому финалу. Противник будет повержен, братская Украина как блудный ребенок возвращен родной дом
да,это так.
чтобы не повторяться.
добавить нечего.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 524
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:18
что такое партизанская борьба во времена ВОВ от ок, когда Чеченская война ото вау, зависит от нашего отчуждения
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12981
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:19
Цитата:
А ты в отпуске что-ли? Или разбудили поздно?)
lavprof:
как и у вас первыми?) ну вы опередили) +30% к гонорару)
как и у вас первыми?) ну вы опередили) +30% к гонорару)
А ты в отпуске что-ли? Или разбудили поздно?)
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:20
Цитата:
Ты пойдешь как Енг на фронт ради победы над нацистами?
Может вместо тебя не призовут пацана, который не хочет убивать нацистов..
Поможешь российской армии?
lavprof:
как и у вас первыми?)
как и у вас первыми?)
Ты пойдешь как Енг на фронт ради победы над нацистами?
Может вместо тебя не призовут пацана, который не хочет убивать нацистов..
Поможешь российской армии?
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:21
правда есть и такие
//Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию в Россией
неверным шагом».//
наверное посчитал сколько вбухали,
да еще впереди мерзнуть и бунты населения,
его можно понять.
//Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию в Россией
неверным шагом».//
наверное посчитал сколько вбухали,
да еще впереди мерзнуть и бунты населения,
его можно понять.
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:22
Цитата:
а ты чего не идешь до сих пор помогать ВСУ?) практически целая ветка, но этого ж мало)
Цитата:
а я не продаюсь)
111:
ы пойдешь как Енг на фронт ради победы над нацистами?
ы пойдешь как Енг на фронт ради победы над нацистами?
а ты чего не идешь до сих пор помогать ВСУ?) практически целая ветка, но этого ж мало)
Цитата:
abaika95:
А ты в отпуске что-ли? Или разбудили поздно?)
А ты в отпуске что-ли? Или разбудили поздно?)
а я не продаюсь)
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:23
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:25
Цитата:
То есть ты просто отказываешься идти воевать, просто тупо тебе нравится, чтобы украинский народ погибал..
Понятно.
Насчет меня..
У ВСУ то в этом плане все нормально, побеждают малыми войсками..
lavprof:
ты чего не идешь до сих пор помогать ВСУ
ты чего не идешь до сих пор помогать ВСУ
То есть ты просто отказываешься идти воевать, просто тупо тебе нравится, чтобы украинский народ погибал..
Понятно.
Насчет меня..
У ВСУ то в этом плане все нормально, побеждают малыми войсками..
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:28
Цитата:
Мда уж..
И это люди, которые призывают к войне..
Как и наши смелые форумчане..
Стыдно за вас..
lavprof:
Мда уж..
И это люди, которые призывают к войне..
Как и наши смелые форумчане..
Стыдно за вас..
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:29
Цитата:
Нет. Где то 2 месяца назад понял. А отступление от Харькова моё предположение только подтвердили. В Балаклеи городе всего 160 человек гарнизон был самарский и башкирский СОБР. В деревнях по 30 человек гарнизоны были. Естественно хохлы наступали у них перевес был на 8 их один военный из РФ.
111:
Ты это понял только сегодня?
Ты это понял только сегодня?
Нет. Где то 2 месяца назад понял. А отступление от Харькова моё предположение только подтвердили. В Балаклеи городе всего 160 человек гарнизон был самарский и башкирский СОБР. В деревнях по 30 человек гарнизоны были. Естественно хохлы наступали у них перевес был на 8 их один военный из РФ.
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:29
Цитата:
Нет, уже бегу в наш аэропорт и лечу. Прямые рейсы из Костаная есть?
Цитата:
111: То есть ты просто отказываешься идти воевать
Нет, уже бегу в наш аэропорт и лечу. Прямые рейсы из Костаная есть?
Цитата:
111: просто тупо тебе нравится, чтобы украинский народ погибал..не надо по себе людей судить, если тебе нравится когда кто-то гибнет (твоя ветка тупо молчала про удар по Донецку и гибели абсолютно мирных людей, точнее отмечала там мантами или чем еще) Цитата:
111: побеждают малыми войскамиЛНР/ДНР уже снова украинский? Или уже Крым взяли?
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:32
Теперь можно не беспокоиться что кто то прорвется в тыл. Народу теперь на фронте хватать будет.
[Исправлено: viktorian85, 21.09.2022 - 14:33]
[Исправлено: viktorian85, 21.09.2022 - 14:33]
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:36
смотрю кроме картинок с помоек и оскорблений,
в том числе и форумчан,
у тех кто считает мобилизацию в России неверным шагом,
за душой больше ничего нет.
ну старайтесь хотя бы выглядеть достойно.
зачем уж выставлять себя де...и.
в том числе и форумчан,
у тех кто считает мобилизацию в России неверным шагом,
за душой больше ничего нет.
ну старайтесь хотя бы выглядеть достойно.
зачем уж выставлять себя де...и.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:37
Цитата:
Это Украина и оккупанты на нее напали.
Я же уже объяснял..
lavprof:
твоя ветка тупо молчала про удар по Донецку
твоя ветка тупо молчала про удар по Донецку
Это Украина и оккупанты на нее напали.
Я же уже объяснял..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: 111, alex_60, гражданин СССР
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать