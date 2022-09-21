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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45128
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
982
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:18
#15
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Цитата:
abaika95:
Как и у нас вот им надо первыми отстреляться,задать ритм обсуждению)

как и у вас первыми?) ну вы опередили) +30% к гонорару)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17607
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:18
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Будут призваны более триста тысяч резервистов, это значит контингент для дальнейшей войны увеличат в три раза и надежды для продвижения сво будет больше, что она вскоре подойдёт к логическому финалу. Противник будет повержен, братская Украина как блудный ребенок возвращен родной дом


да,это так.
чтобы не повторяться.
добавить нечего.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
524
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:18
#17
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что такое партизанская борьба во времена ВОВ от ок, когда Чеченская война ото вау, зависит от нашего отчуждения
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12981
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:19
#18
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Цитата:
lavprof:
как и у вас первыми?) ну вы опередили) +30% к гонорару)

А ты в отпуске что-ли? Или разбудили поздно?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17877
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:20
#19
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Цитата:
lavprof:
как и у вас первыми?)

Ты пойдешь как Енг на фронт ради победы над нацистами?
Может вместо тебя не призовут пацана, который не хочет убивать нацистов..
Поможешь российской армии?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17607
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:21
#20
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правда есть и такие
//Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию в Россией
неверным шагом».//

наверное посчитал сколько вбухали,
да еще впереди мерзнуть и бунты населения,
его можно понять.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
982
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:22
#21
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Цитата:
111:
ы пойдешь как Енг на фронт ради победы над нацистами?

а ты чего не идешь до сих пор помогать ВСУ?) практически целая ветка, но этого ж мало)

Цитата:
abaika95:
А ты в отпуске что-ли? Или разбудили поздно?)

а я не продаюсь)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17877
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:23
#22
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17877
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:25
#23
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Цитата:
lavprof:
ты чего не идешь до сих пор помогать ВСУ

То есть ты просто отказываешься идти воевать, просто тупо тебе нравится, чтобы украинский народ погибал..
Понятно.
Насчет меня..
У ВСУ то в этом плане все нормально, побеждают малыми войсками..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17877
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:28
#24
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Цитата:
lavprof:

Мда уж..
И это люди, которые призывают к войне..
Как и наши смелые форумчане..
Стыдно за вас..

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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
516
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:29
#25
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Цитата:
111:
Ты это понял только сегодня?

Нет. Где то 2 месяца назад понял. А отступление от Харькова моё предположение только подтвердили. В Балаклеи городе всего 160 человек гарнизон был самарский и башкирский СОБР. В деревнях по 30 человек гарнизоны были. Естественно хохлы наступали у них перевес был на 8 их один военный из РФ.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
982
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:29
#26
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Цитата:
111: То есть ты просто отказываешься идти воевать

Нет, уже бегу в наш аэропорт и лечу. Прямые рейсы из Костаная есть?
Цитата:
111: просто тупо тебе нравится, чтобы украинский народ погибал..
не надо по себе людей судить, если тебе нравится когда кто-то гибнет (твоя ветка тупо молчала про удар по Донецку и гибели абсолютно мирных людей, точнее отмечала там мантами или чем еще) Цитата:
111: побеждают малыми войсками
ЛНР/ДНР уже снова украинский? Или уже Крым взяли?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
516
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:32
#27
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Теперь можно не беспокоиться что кто то прорвется в тыл. Народу теперь на фронте хватать будет.

[Исправлено: viktorian85, 21.09.2022 - 14:33]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17607
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:36
#28
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смотрю кроме картинок с помоек и оскорблений,
в том числе и форумчан,
у тех кто считает мобилизацию в России неверным шагом,
за душой больше ничего нет.
ну старайтесь хотя бы выглядеть достойно.
зачем уж выставлять себя де...и.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17877
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 14:37
#29
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Цитата:
lavprof:
твоя ветка тупо молчала про удар по Донецку

Это Украина и оккупанты на нее напали.
Я же уже объяснял..
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