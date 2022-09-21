Прогноз на 5 дней
ясно+24°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 17% влажность
  • В, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 1 млн долларов выделили ОАЭ для восстановления лесов в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45126
1 млн долларов выделили ОАЭ для восстановления лесов в Костанайской области
Отправлено: 21.09.22 - 10:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти деньги пойдут на лесовосстановительные работы после природных пожаров в нашем регионе, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1061
Re: 1 млн долларов выделили ОАЭ для восстановления лесов в...
Отправлено: 21.09.22 - 10:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чот какая-то сумма не серьёзная,у нас тут миллиардами привыкли келешивать. Или мы в их глазах совсем нищеброды?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25334
Re: 1 млн долларов выделили ОАЭ для восстановления лесов в...
Отправлено: 21.09.22 - 11:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Чот какая-то сумма не серьёзная

Да, конечно, мало - дали... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS