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≡ «Мы скотники, а не специалисты» - По делу о солнечных панелях допросили свидетелей в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45126
«Мы скотники, а не специалисты» - По делу о солнечных панелях допросили свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 21.09.22 - 10:08
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Ну процессе по делу о незаконном выделении бюджетных субсидий на приобретение солнечных панелей, электростанций и насосов для полива в суде № 2 Костаная 20 сентября допросили свидетелей и представителя потерпевшей стороны.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17601
Re: «Мы скотники, а не специалисты» - По делу о солнечных...
Отправлено: 21.09.22 - 10:08
#1
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//мы - скотники//

вроде как в перечень работ скотника
покупка солнечных батарей не входит.

///СКОТНИК — выполняет работу по уходу за кр. рог. скотом. На него возлагается уборка и вывозка навоза со скотного двора, подготовка подстилки, уход за быками производителями, подготовка корма (помогает доярке кормить скот) и пр.//
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