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Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45126
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 22:24
В течение пяти дней представители госорганов и силовых ведомств по утвержденному плану отработают различные сценарии преодоления кризисных ситуаций и противодействия внешним угрозам.
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Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 20.09.22 - 22:24
Много можно говорить, но именно благодаря хорошо обученной теробороне, на севере Украины, российские войска получили ощутимое поражение..
И это у теробороны было советское устаревшее вооружение.
Наших надо вооружить по Натовским стандартам, чтобы по настоящему жестко противодействовать внешней угрозе и мочить как говорится на месте вторжения..
И это у теробороны было советское устаревшее вооружение.
Наших надо вооружить по Натовским стандартам, чтобы по настоящему жестко противодействовать внешней угрозе и мочить как говорится на месте вторжения..
Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 20.09.22 - 23:19
Цитата:
Без ОДКБ на этот раз справитесь, своими силами? )
111:
по настоящему жестко противодействовать внешней угрозе
по настоящему жестко противодействовать внешней угрозе
Без ОДКБ на этот раз справитесь, своими силами? )
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25334
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:23
Цитата:
Вооружим. Надо же - добить 20 000 террористов...
111:
Наших надо вооружить по Натовским стандартам,
Наших надо вооружить по Натовским стандартам,
Вооружим. Надо же - добить 20 000 террористов...
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:30
Цитата:
Это же просто предлог..
Примерно такой, что в Украине 35 миллионов нацистов..
Речь то понятна..
drakon:
Надо же - добить 20 000 террористов..
Надо же - добить 20 000 террористов..
Это же просто предлог..
Примерно такой, что в Украине 35 миллионов нацистов..
Речь то понятна..
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:39
Цитата:
А террористов там сколько? Вся лнр и днр?
111:
Примерно такой, что в Украине 35 миллионов нацистов..
Примерно такой, что в Украине 35 миллионов нацистов..
А террористов там сколько? Вся лнр и днр?
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:41
Цитата:
Нет, это чистейшие люди на планете..
maxsaf:
террористов там сколько? Вся лнр и днр?
террористов там сколько? Вся лнр и днр?
Нет, это чистейшие люди на планете..
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:45
Цитата:
Главное по ошибке не вооружить самих террористов они же так маскируются под обычных граждан - не отличить ))
[Исправлено: maxsaf, 20.09.2022 - 23:46]
drakon:
Вооружим. Надо же - добить 20 000 террористов...
Вооружим. Надо же - добить 20 000 террористов...
Главное по ошибке не вооружить самих террористов они же так маскируются под обычных граждан - не отличить ))
[Исправлено: maxsaf, 20.09.2022 - 23:46]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 843
Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 21.09.22 - 08:49
Для ОДКБ нужны будут тренированные солдаты
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 910
Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 21.09.22 - 09:23
Очередной прогиб под заокеанского дядюшку? То, что учения проводятся у границ России, следует целью показать, что Казахстан не считает своего ближайшего соседа другом или даже партнером, а потенциальном врагом считает. Ведь если исходить из реальных угроз, то логичнее было бы местом проведения учений выбрать границу с Узбекистаном, например.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 910
Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 21.09.22 - 09:25
Цитата:
Никакой ощутимой пользы войска теробороны на Украине не принесли. Пушечное мясо.
111:
Много можно говорить, но именно благодаря хорошо обученной теробороне, на севере Украины, российские войска получили ощутимое поражение..
Много можно говорить, но именно благодаря хорошо обученной теробороне, на севере Украины, российские войска получили ощутимое поражение..
Никакой ощутимой пользы войска теробороны на Украине не принесли. Пушечное мясо.
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