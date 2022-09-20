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≡ Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45126
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 22:24
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В течение пяти дней представители госорганов и силовых ведомств по утвержденному плану отработают различные сценарии преодоления кризисных ситуаций и противодействия внешним угрозам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17849
Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 20.09.22 - 22:24
#1
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Много можно говорить, но именно благодаря хорошо обученной теробороне, на севере Украины, российские войска получили ощутимое поражение..
И это у теробороны было советское устаревшее вооружение.
Наших надо вооружить по Натовским стандартам, чтобы по настоящему жестко противодействовать внешней угрозе и мочить как говорится на месте вторжения..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17222
Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 20.09.22 - 23:19
#2
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Цитата:
111:
по настоящему жестко противодействовать внешней угрозе

Без ОДКБ на этот раз справитесь, своими силами? )
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25334
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:23
#3
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Цитата:
111:
Наших надо вооружить по Натовским стандартам,

Вооружим. Надо же - добить 20 000 террористов... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17849
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:30
#4
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Цитата:
drakon:
Надо же - добить 20 000 террористов..

Это же просто предлог..
Примерно такой, что в Украине 35 миллионов нацистов..
Речь то понятна..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17222
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:39
#5
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Цитата:
111:
Примерно такой, что в Украине 35 миллионов нацистов..

А террористов там сколько? Вся лнр и днр?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17849
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:41
#6
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Цитата:
maxsaf:
террористов там сколько? Вся лнр и днр?

Нет, это чистейшие люди на планете..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17222
Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской области
Отправлено: 20.09.22 - 23:45
#7
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Цитата:
drakon:
Вооружим. Надо же - добить 20 000 террористов...

Главное по ошибке не вооружить самих террористов :lol: они же так маскируются под обычных граждан - не отличить ))

[Исправлено: maxsaf, 20.09.2022 - 23:46]
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
843
Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 21.09.22 - 08:49
#8
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Для ОДКБ нужны будут тренированные солдаты
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
910
Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 21.09.22 - 09:23
#9
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Очередной прогиб под заокеанского дядюшку? То, что учения проводятся у границ России, следует целью показать, что Казахстан не считает своего ближайшего соседа другом или даже партнером, а потенциальном врагом считает. Ведь если исходить из реальных угроз, то логичнее было бы местом проведения учений выбрать границу с Узбекистаном, например.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
910
Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...
Отправлено: 21.09.22 - 09:25
#10
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Цитата:
111:
Много можно говорить, но именно благодаря хорошо обученной теробороне, на севере Украины, российские войска получили ощутимое поражение..

Никакой ощутимой пользы войска теробороны на Украине не принесли. Пушечное мясо.
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