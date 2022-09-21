Re: Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан в Астану...

Отправлено: - 02:08

Вопросы формулируйте корректно пожалуйста. А то подачка, изживать культ личности... Поэтому в таком опросе приходиться, либо становиться с вами на один уровень чувствовать себя при этом идиотом, либо голосовать за то с чем не согласен.