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≡ Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан в Астану...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45123
Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан в Астану...
Отправлено: 21.09.22 - 02:08
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Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан в Астану включили в проект Конституционного закона. Поддерживаете ли вы обратное переименование столицы Казахстана?
Результаты опроса

l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
217
Re: Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан в Астану...
Отправлено: 21.09.22 - 02:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросы формулируйте корректно пожалуйста. А то подачка, изживать культ личности... Поэтому в таком опросе приходиться, либо становиться с вами на один уровень чувствовать себя при этом идиотом, либо голосовать за то с чем не согласен.
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