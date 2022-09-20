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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 446 из 446«1...444445446
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 18:58
#6676
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Красные ранетки в центре..

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Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 19:00
#6677
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Таран..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 19:03
#6678
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Моя любимая вдалеке..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 19:05
#6679
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Моя любимая с детьми..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 19:08
#6680
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Конь..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 19:10
#6681
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Фонтан..

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
972
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 21:08
#6682
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а чего вчера-сегодня ни слова здесь про удар по мирным жителей Донецка? Про погибших детей? Таки обычные, мирные жители Донбасса, кто не захотел свою родные дома покидать, для ТС не люди?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1601
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 21:15
#6683
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Шавки тявкают на разрыв аорты, а караван идет.))))

Скоро референдум по вхождению ЛНР, ДНР и Запорожья в состав России. Россия подрихтует немного географию. Контурные карты в школу детям пока не покупайте (с)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1601
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 21:19
#6684
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Цитата:
Моя любимая с детьми..


А что случилось? А где кухарка? :-o
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 21:22
#6685
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Цитата:
Змея Подколодная:
А что случилось? А где кухарка?

Классный комет! :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 22:40
#6686
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Цитата:
Змея Подколодная:
А что случилось? А где кухарка?

Переименовал. В духе традиции :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 23:22
#6687
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Цитата:
Змея Подколодная:
А где кухарка?

Ну..
Ты видишь кухню на улице?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 23:42
#6688
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Цитата:
111:
Ну.. Ты видишь кухню на улице?

Мое мнение о тебе не зависит от того, где тебя сфоткали :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 23:54
#6689
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Цитата:
maxsaf:
Мое мнение о тебе не зависит от того, где тебя

Так это же хорошо, что у тебя есть мнение...
Или я должен что то другое сказать?
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