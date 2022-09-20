Re: Межведомственное учение «Бекет-2022» началось в Костанайской...

Отправлено: - 22:24

Много можно говорить, но именно благодаря хорошо обученной теробороне, на севере Украины, российские войска получили ощутимое поражение..

И это у теробороны было советское устаревшее вооружение.

Наших надо вооружить по Натовским стандартам, чтобы по настоящему жестко противодействовать внешней угрозе и мочить как говорится на месте вторжения..