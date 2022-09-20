Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 25% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Чтобы любоваться в мае - сажай сейчас!
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45121
Чтобы любоваться в мае - сажай сейчас!
Отправлено: 20.09.22 - 21:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаете ли вы, что одним из символов Костанайской области, изображенным на ее гербе, является тюльпан Шренка? Да и наверняка многие видели снимки и ролики степных просторов, раскрашенных разноцветными бутонами. С виду хрупкое растение обладает удивительной неприхотливостью и живучестью в суровых условиях степи с бесконечными ветрами, холодными стужами и изнуряющим зноем.
Читать статью

Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1601
Re: Чтобы любоваться в мае - сажай сейчас!
Отправлено: 20.09.22 - 21:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Знаете ли вы, что одним из символов Костанайской области, изображенным на ее гербе, является тюльпан Шренка?


Не знала. Благодарю)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS