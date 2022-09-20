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Знаете ли вы, что одним из символов Костанайской области, изображенным на ее гербе, является тюльпан Шренка? Да и наверняка многие видели снимки и ролики степных просторов, раскрашенных разноцветными бутонами. С виду хрупкое растение обладает удивительной неприхотливостью и живучестью в суровых условиях степи с бесконечными ветрами, холодными стужами и изнуряющим зноем.