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≡ Перевооружение армии
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45121
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3269
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:38
#135
Комментарий удален модератором.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
360
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:46
#136
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Цитата:
alex_60:
скажи, почему ты так топишь за нацистов. в чем интерес твой?


Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3269
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:49
#137
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Цитата:
dvb:
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.


Ознакомься с постом за №8, в этой ветке, там отмечено:

Кайрат стайер: Правильно Си Цзиньпин, который на днях, точнее 14 сентября 2022 года К.Токаеву сказал: Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3269
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:54
#138
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Цитата:
dvb:
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.


Еще пост за №10, тоже в этой ветке:

Кайрат стайер: Китаю не нужно чтобы под брюхом полыхало, кроме экономических интересов скорее всего они не хотят допустить поползновения исламского радикализма исходящего от талибов. США тоже эти цели преследуют, у которых в Центральной Азии также имеются экономические интересы. Россия ранее отмечала, что Казахстан является буферной зоной и радикалов будем мочить на дальних подступах. В свете последних событии с последними у них ничего не получается, талибы посещают форумы ими организованные, да и завязли в братской Украине.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3269
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 18:07
#139
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А.Салник: Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная.

Цитата:
dvb:
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.


Автор А.Салник, если для вас причина угрозы нападения РФ надуманная, то для представителя глубинного и ядерного народа, как выражается А.Венедиктов, якобы реальная и выполнимая, при этом человек в Москве проживает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17839
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 18:14
#140
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Цитата:
гражданин СССР:
А если Россия долбанет бомбами по мостам, тоннелям, путепроводам. Расхреначит электростанции. Погрузит Украину во мрак. не будет ни электричества, ни воды ни связи. Станут железные дороги. На

Хех..
То есть ты предлагаешь сделать геноцид против всего народа?
Хм..
А как же Освобождение и денацификация?
Боюсь что это будет просто банальное преступление против человечности и наказываться будет по всей строгости..

[Исправлено: 111, 20.09.2022 - 18:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17839
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 18:17
#141
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Цитата:
Kairat stayer:
лучше готовься к самомобилизации.

Видно, какие они патриоты, за счет беднейших пацанов, что в нищете в Бурятиях и Тывах живут, за счет зэков хотят вылезти..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17839
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 18:47
#142
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Цитата:
Kairat stayer:
Не интересно,

Некоторые, выкладывая сюда какие то свои мысли, не терпят других и начинают писать какую то личную неприязнь.
Действительно, ничего личного, раз выкладываешь сюда в форум НГ свои какие то мысли, кажущиеся тебе самому правильными и понятными, готовься как говорится к критике этих мыслей, а не только их поддержки.
Не нравится, не выкладывай.
Тут думаю с этим проблем никаких нет.
Сказано на реплику того, кто хочет войны..

[Исправлено: 111, 20.09.2022 - 19:12]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5521
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 19:34
#143
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Совсем скоро на конец сентября наметили референдум о вхождении в Россию четырех украинских областей , а именно: Харьков, Херсон, Донецк и Луганск. Видимо затем в Путин специально обратится к народу с объявлением всенародной мобилизации и началом третьей мировой войны. По периметру границ наставят ядерное оружие, а дальше что бог даст, переживём
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17839
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 19:46
#144
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Цитата:
сайлау курманов:
началом третьей мировой войны

В эти сказки не нужно верить.
Война означает для России экономическую смерть.
Не продавая газ и нефть, на что она будет воевать?
Казахстан кстати сразу закроет границы с ней.
Как и все остальные
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3269
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 21:13
#145
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РБК ссылаясь на ряд источников отмечает, что сегодня 20 сентября, В.Путин может высказать свое отношение к референдумам на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Подробнее здесь:
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