Отправлено: - 18:07

Александр ДЬЯЧЕНКО:

(Ответ тем, кто с той стороны шлёт проклятья).



Я вам не писал. И вы не пишите.

Потом заклеймите меня за глаза.

Идите к своим! Там ровно дышите

И с гоготом плюйте в мои образа.



Я вам не писал. И вы не пишите.

На лай не отвечу. Какой в этом толк?

Свидомою правдой меня порешите,

Что б я на гиляке навеки умолк.



Я вас не просил. И вы не просите.

Вы - «нации слава». Вы - «смерть ворогам».

Я - вата, русня. Хоть под корень скосите -

Я деда за доллар, как вы, не продам.



Я вам не писал. Обойдитесь без свинства.

За вас не молюсь. Что ж, порвите мне рот!

Нет русскости в вас, как и нет украинства.

Теперь вы - пустой и безродный народ.



Но те, кто писал и скорбил по Донбассу,

В чьем сердце Одессы растерзанной стон

Они - мой народ. Вам они - биомасса.

Свидомым же божий не писан закон!



Я вас не боюсь, сколь себе вы не льстите.

Вы - сала «херои», вам страх - побратим.

Чем больше орёте, что нас не простите,

Тем крепче, убогих, мы вас не простим.

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