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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8878
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 19:37
Интересное растение сорняк,его не поливаешь,не сажаешь,его не хочешь ,но он всё равно лезет сам и везде,при этом высасывает сок и закрывает собой солнце ,полезным растениям.
Видимо так утроена природа,хочешь вырастить что то полезное,нужно потрудиться,а сорняки и так всегда будут сколько их не вырывай.
Это так навеяли мысли после посадки газона.
Видимо так утроена природа,хочешь вырастить что то полезное,нужно потрудиться,а сорняки и так всегда будут сколько их не вырывай.
Это так навеяли мысли после посадки газона.
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 19:41
Цитата:
Так ты садишь этот газон у себя или еще где то?
Вот если ты свой газон садишь не у себя, то наверное и нечего плакать.
Не так ли?
Добринцофф:
Это так навеяли мысли после посадки газона.
Это так навеяли мысли после посадки газона.
Так ты садишь этот газон у себя или еще где то?
Вот если ты свой газон садишь не у себя, то наверное и нечего плакать.
Не так ли?
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 19:45
Вот и не надо садить свой газон спецоперации Zет на чужих территориях..
После чего я, не поддержавший оккупацию, стал для Добринцова Врагом номер один, так как не разрешил сеять на мне саженцы лживой фашисткой пропаганды..
После чего я, не поддержавший оккупацию, стал для Добринцова Врагом номер один, так как не разрешил сеять на мне саженцы лживой фашисткой пропаганды..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2590
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 22:51
Цитата:
Но бывает ещё и так, что сам сорняк заражается какой-нибудь необолезнью. Многие вирусы, поражающие культурные растения, сначала появляются именно на сорняках и уже оттуда переносятся сосущими вражеские гранты насекомыми на другие растения.
И вот тогда сорняк не годится даже на удобрение. Его нужно срочно изолировать и сжигать, чтобы болезнь не перекинулась на весь участок. Поэтому, увидев такое растение, не подходите близко, чтобы не стать переносчиком заразы.
Добринцофф:
Интересное растение сорняк
Интересное растение сорняк
Но бывает ещё и так, что сам сорняк заражается какой-нибудь необолезнью. Многие вирусы, поражающие культурные растения, сначала появляются именно на сорняках и уже оттуда переносятся сосущими вражеские гранты насекомыми на другие растения.
И вот тогда сорняк не годится даже на удобрение. Его нужно срочно изолировать и сжигать, чтобы болезнь не перекинулась на весь участок. Поэтому, увидев такое растение, не подходите близко, чтобы не стать переносчиком заразы.
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 23:36
Форумная эклектика
Отправлено: 07.09.22 - 09:48
Цитата:
и это весьма печально) Марик вон умудрился приплести свою антироссийскую пропаганду даже в безобидные разговоры о газоне)
Эл-починно:
и это весьма печально) Марик вон умудрился приплести свою антироссийскую пропаганду даже в безобидные разговоры о газоне)
Форумная эклектика
Отправлено: 07.09.22 - 12:40
(с) Чуковский ,да
много стихов о жизни у него.
вот например, "Тараканище"
//А он между ними похаживает,
Золочёное брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!»
Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.///
много стихов о жизни у него.
вот например, "Тараканище"
//А он между ними похаживает,
Золочёное брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!»
Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.///
Форумная эклектика
Отправлено: 07.09.22 - 21:26
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12966
Форумная эклектика
Отправлено: 16.09.22 - 18:57
Создать ветку и забросить потомучто тебе никто не пишет
В этом весь Маркс)))
В этом весь Маркс)))
Форумная эклектика
Отправлено: 17.09.22 - 16:58
Кговорят в Москве кур доят
Говорят в Москве кур доят, а пошли, даже титек не нашли. Говорят в Москве кур доят, а их там только щупают.
Говорят, что в Москве кур доят, а как к нам привезут, то они только яйца несут.
Говорят в Москве кур доят, а коровы яйца несут; да ты не верь.
[Исправлено: alex_60, 17.09.2022 - 17:02]
Говорят в Москве кур доят, а пошли, даже титек не нашли. Говорят в Москве кур доят, а их там только щупают.
Говорят, что в Москве кур доят, а как к нам привезут, то они только яйца несут.
Говорят в Москве кур доят, а коровы яйца несут; да ты не верь.
[Исправлено: alex_60, 17.09.2022 - 17:02]
Форумная эклектика
Отправлено: 17.09.22 - 18:07
Цитата:
Александр ДЬЯЧЕНКО:
(Ответ тем, кто с той стороны шлёт проклятья).
Я вам не писал. И вы не пишите.
Потом заклеймите меня за глаза.
Идите к своим! Там ровно дышите
И с гоготом плюйте в мои образа.
Я вам не писал. И вы не пишите.
На лай не отвечу. Какой в этом толк?
Свидомою правдой меня порешите,
Что б я на гиляке навеки умолк.
Я вас не просил. И вы не просите.
Вы - «нации слава». Вы - «смерть ворогам».
Я - вата, русня. Хоть под корень скосите -
Я деда за доллар, как вы, не продам.
Я вам не писал. Обойдитесь без свинства.
За вас не молюсь. Что ж, порвите мне рот!
Нет русскости в вас, как и нет украинства.
Теперь вы - пустой и безродный народ.
Но те, кто писал и скорбил по Донбассу,
В чьем сердце Одессы растерзанной стон
Они - мой народ. Вам они - биомасса.
Свидомым же божий не писан закон!
Я вас не боюсь, сколь себе вы не льстите.
Вы - сала «херои», вам страх - побратим.
Чем больше орёте, что нас не простите,
Тем крепче, убогих, мы вас не простим.
(Ответ тем, кто с той стороны шлёт проклятья).
Я вам не писал. И вы не пишите.
Потом заклеймите меня за глаза.
Идите к своим! Там ровно дышите
И с гоготом плюйте в мои образа.
Я вам не писал. И вы не пишите.
На лай не отвечу. Какой в этом толк?
Свидомою правдой меня порешите,
Что б я на гиляке навеки умолк.
Я вас не просил. И вы не просите.
Вы - «нации слава». Вы - «смерть ворогам».
Я - вата, русня. Хоть под корень скосите -
Я деда за доллар, как вы, не продам.
Я вам не писал. Обойдитесь без свинства.
За вас не молюсь. Что ж, порвите мне рот!
Нет русскости в вас, как и нет украинства.
Теперь вы - пустой и безродный народ.
Но те, кто писал и скорбил по Донбассу,
В чьем сердце Одессы растерзанной стон
Они - мой народ. Вам они - биомасса.
Свидомым же божий не писан закон!
Я вас не боюсь, сколь себе вы не льстите.
Вы - сала «херои», вам страх - побратим.
Чем больше орёте, что нас не простите,
Тем крепче, убогих, мы вас не простим.
Форумная эклектика
Отправлено: 17.09.22 - 18:35
нормальная тема.
Форумная эклектика
Отправлено: 20.09.22 - 20:19
Цитата:
Да, жаль конечно, что он не нашел то, чем можно было выделиться от того же флуда..
Получилось как то одинаково, две страницы обо мне, страница о чем то непонятном и что интереснее, да конечно обо мне..
Или о других критиках операции Невайна..
Уже предлагал открыть вместо сплетен интересные и понятные всем темы, какие то подкасты, то есть их подобие, где людей хоть что то бы объединяло, а не только осуждение кухаркин зата..
Тем более что тему то назвал заумно, но содержимое осталось тем же, что было и во флуде..
abaika95:
Создать ветку и забросить
Создать ветку и забросить
Да, жаль конечно, что он не нашел то, чем можно было выделиться от того же флуда..
Получилось как то одинаково, две страницы обо мне, страница о чем то непонятном и что интереснее, да конечно обо мне..
Или о других критиках операции Невайна..
Уже предлагал открыть вместо сплетен интересные и понятные всем темы, какие то подкасты, то есть их подобие, где людей хоть что то бы объединяло, а не только осуждение кухаркин зата..
Тем более что тему то назвал заумно, но содержимое осталось тем же, что было и во флуде..
Форумная эклектика
Отправлено: 20.09.22 - 20:32
Цитата:
да, слова, говорящие о реальности.
lavprof:
Вы - сала «херои», вам страх - побратим.
Вы - сала «херои», вам страх - побратим.
да, слова, говорящие о реальности.
Форумная эклектика
Отправлено: 20.09.22 - 20:37
Цитата:
Опять одолжение делаем Марксу после очередного замечания о том, что с твоей помощью убили хорошую ветку?Цитата:
alex_60:
нормальная тема.
Цитата:
Поддерживать тему нужно не исходя из мелких подачек..
Ее нужно делать интересной и полезной всегда и постоянно..
[Исправлено: 111, 20.09.2022 - 20:40]
alex_60:
да, слова, говорящие о реальности
да, слова, говорящие о реальности
Опять одолжение делаем Марксу после очередного замечания о том, что с твоей помощью убили хорошую ветку?Цитата:
alex_60:
нормальная тема.
Цитата:
alex_60:
Кговорят в Москве кур доят
Кговорят в Москве кур доят
Поддерживать тему нужно не исходя из мелких подачек..
Ее нужно делать интересной и полезной всегда и постоянно..
[Исправлено: 111, 20.09.2022 - 20:40]
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