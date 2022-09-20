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≡ Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45120
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 10:18
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В ходе беседы с Королем Чарльзом III Председатель Сената информировал собеседника о том, что по решению Президента в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17832
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 15:50
#15
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Цитата:
yudjin:

Почему бы тебе на фоне этого не показать фото уличных туалетов, нищенскую зарплату, из за которой парни в той же России идут воевать, грязь и нищету, бараки двухэтажные, ужасную медицину и зашкаливающую коррупцию?
Да много чего плюс отсутствие газа и воды не то что горячей, а и холодной элементарно..
Ты считаешь нам должны нравиться именно эти ценности?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8767
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 16:04
#16
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тю, а за какие такие европейские ценности Мереке Заканыча картинку удалили?


Цитата:
111:
Ты считаешь нам должны нравиться именно эти ценности?

Во-первых, это не ценности, а блага.
Во-вторых, причем здесь Россия? Ты же сидя в Казахстане ЖАЖДЕШЬ, чтобы тебя отымели европейские ценности? Со своими, по ходу, вообще швах?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17832
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 16:25
#17
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Цитата:
yudjin:
Во-вторых, причем здесь Россия?

Я же сказал, не должны быть названия никаких советских или российских уже теперь уважаемых людей.
Не читаешь?
И теперь нужно полностью вычеркнуть из сознания, что что то например назовут Гагариным или Пушкиным.
Этого добилась со своим СССР именно Россия, начав строить свой СССР номер 2..
Так понятно?
И потому мы должны стремиться уже к другим ценностям.
И благам..
Насчет Отымели.
Хех..
У тебя нет сейчас европейских технологий, не пользуешься смартфонами, не летаешь на Боингах, а ведь кто то в Ойропу шнырял, не пользуешься компами, не покупаешь мерседес или не садишься в ойропейские такси из принципа?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
933
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 18:53
#18
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Цитата:
yudjin:
а почему не Горбачева? Почему не Шатунова? Эти люди намного ближе простому народу Казахстана.


А чем они ближе? Умер Максим..ну и
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3139
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 19:17
#19
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Цитата:
111:
Я же сказал, не должны быть названия никаких советских или российских уже теперь уважаемых людей.


yudjin. ОН же сказал, что Вы такой не понятливый?
Это существо день ото дня всё радикальнее и радикальнее высказывается (радикал — сторонник радикализма, то есть бескомпромиссный выразитель каких-либо взглядов, как правило — связанных с глубокими преобразованиями в общественном устройстве)
Просто жаждет "глубоких преобразований в общественном устройстве".
Это счастье, что не дал Бог свинье рог!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5521
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 20:12
#20
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Такого не должно быть, королева Британии есть представитель колонизаторов поработившие почти всю планету, это их внуки нынче пытаются продолжить дело дедов по ограблению всего и вся, да и вообще какое она имеет отношение КЗ, возможно кто-то таким образом решил глубоко лизнуть, как без этого
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17832
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 20:20
#21
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Цитата:
сайлау курманов:
да и вообще какое она имеет отношение КЗ

Они владельцы нашего комбината.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17832
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 20:23
#22
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Цитата:
таноми52:
Это существо день

Без личных оскорблений уже не можем?
Действительно, когда Уважаемый говорит про Отымели, тут же визгом оскорбляют..
Да, есть некоторое падение нравственности, культуры форума НГ.
Из за таких вот..
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