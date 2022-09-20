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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17832
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:28
Цитата:
Ты без мобилизации должен доказать, что ты настоящий патриот России, а то говоришь как ваш глава хабаровского края Дегтярев..
Мол я бы тоже пошел..
Victor Yang:
пока что я готов служить, если будет мобилизация.
пока что я готов служить, если будет мобилизация.
Ты без мобилизации должен доказать, что ты настоящий патриот России, а то говоришь как ваш глава хабаровского края Дегтярев..
Мол я бы тоже пошел..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:32
Цитата:
После того как украина даванула под Харьковом Россия забеспокоилась что ее вообще выдавят сейчас от всюду и начала субмурно орать про референдум(захват чужой территории)там где ещё держится
И под шумок теперь объявят если украина и дальше будет контрнаступать значит она уже напала на Россию и можно обьявить тотальную мобилизацию (тактика крыс)
Одно но
Те кто в России хотел повоевать они уже давно записались в чвк и давно тухнут под изюмом
Сейчас остались те кто не шибко горит желанием воевать за город на букву Х
Поэтому я жду скорейшей мобилизации в России которая приведет к бунту и революции против путинского режима
Цитата:
Нас не заденет
Казахстан как швеция во вторую мировую)
А вот вам кердык по всей видимости
Везучий ты йанг человек
Переехать в страну которая летит в пропасть это надо уметь
Цитата:
Я чучуть знаю историю этого конфликта
Может быть даже не поверхностно но все же если позволишь объективно поведаю его тут))
Там все просто
Благо все события разворачивались почти перед глазами))
2013
В Украине революция против прокремлевского дурочка котрый всем обещал Европу и под конец заортачился
Путин испугался что этот майдан против воровской власти перекинется в Россию благо там недавно миллион человек выходил на митинги
Надо что-то делать
В итоге быстро быстро по плану К вводят войска в Крым и отбирают его
Сепары Крыма рады
Войска украины на тот момент бесполезные хлопают глазками и не поймут че происходит
Рейтинги Путина поползли вверх потомучто в России огромное число реваншистов
Что делать дальше?
Придумаем фейковую реальность что на востоке Украины мучают русских
Ок вкинули идею благо мелкие группы радикальных украинцев не шибко то большого ума как и их собратья из России ходили до этого маршами с факелами и почитали нацисткие соединения путая их с УНСО
В России к слову точно такие же марши нацистов ходили все нулевые и обожали Гитлера
И вот эти марши сыграли на руку российской пропаганде а прибавим сюда фейки при распятых мальчиков и вуаля,россияне верят этой чепухе
Если они там ходят с факелами значит они мучают русских
Забрасывают агентов ФСБ на Донбасс которые скалачивают группировки из местных люмпенов и занимают акиматы
Киев уже не хочет с этим мириться объявляют АТО
Под это дело уже открыто через границу перебрасывают агента ФСБ гиркина с отрядом и те занимают Славянск где убивают зазевавшихся ВВшников
Первая кровь пролилась
Ну и началась война
Украинские войска быстро за 3 месяца разбивают алкашей и наемников из России прижимая их к границе
Россия опять испугалась
Что делать?
Ай ладно будь что будет и в конце августа войска России открыто с территории РФ ударили по ВСУ
При этом доказывая что это не они))) (тактика крыс)
Потом на Донбассе срочно образовались котлы тоесть окружения частей ВСУ которых окружили фиг пойми откуда взявшиеся танковые дивизии и батальоны без опознавательных знаков с хорошей военной выправкой
Как потом оказалось это отпускники из Бурятии сбежали из частей с оружием и танками проехали через всю Россию чтобы повоевать за братушек и которым платили повышенное жалование))(тактика крыс)
Ну а дальше мы все знаем)
[Исправлено: abaika95, 20.09.2022 - 15:35]
alex_60:
референдумы на днях на Донбассе и Херсонщине. войдут в состав России.
референдумы на днях на Донбассе и Херсонщине. войдут в состав России.
После того как украина даванула под Харьковом Россия забеспокоилась что ее вообще выдавят сейчас от всюду и начала субмурно орать про референдум(захват чужой территории)там где ещё держится
И под шумок теперь объявят если украина и дальше будет контрнаступать значит она уже напала на Россию и можно обьявить тотальную мобилизацию (тактика крыс)
Одно но
Те кто в России хотел повоевать они уже давно записались в чвк и давно тухнут под изюмом
Сейчас остались те кто не шибко горит желанием воевать за город на букву Х
Поэтому я жду скорейшей мобилизации в России которая приведет к бунту и революции против путинского режима
Цитата:
Victor Yang:
Панически? Ты где такое увидел? Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет.
Панически? Ты где такое увидел? Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет.
Нас не заденет
Казахстан как швеция во вторую мировую)
А вот вам кердык по всей видимости
Везучий ты йанг человек
Переехать в страну которая летит в пропасть это надо уметь
Цитата:
Victor Yang:
. А те кто обвиняет в чем-то Россию - не знают предыстории и рассуждают поверхностно.
. А те кто обвиняет в чем-то Россию - не знают предыстории и рассуждают поверхностно.
Я чучуть знаю историю этого конфликта
Может быть даже не поверхностно но все же если позволишь объективно поведаю его тут))
Там все просто
Благо все события разворачивались почти перед глазами))
2013
В Украине революция против прокремлевского дурочка котрый всем обещал Европу и под конец заортачился
Путин испугался что этот майдан против воровской власти перекинется в Россию благо там недавно миллион человек выходил на митинги
Надо что-то делать
В итоге быстро быстро по плану К вводят войска в Крым и отбирают его
Сепары Крыма рады
Войска украины на тот момент бесполезные хлопают глазками и не поймут че происходит
Рейтинги Путина поползли вверх потомучто в России огромное число реваншистов
Что делать дальше?
Придумаем фейковую реальность что на востоке Украины мучают русских
Ок вкинули идею благо мелкие группы радикальных украинцев не шибко то большого ума как и их собратья из России ходили до этого маршами с факелами и почитали нацисткие соединения путая их с УНСО
В России к слову точно такие же марши нацистов ходили все нулевые и обожали Гитлера
И вот эти марши сыграли на руку российской пропаганде а прибавим сюда фейки при распятых мальчиков и вуаля,россияне верят этой чепухе
Если они там ходят с факелами значит они мучают русских
Забрасывают агентов ФСБ на Донбасс которые скалачивают группировки из местных люмпенов и занимают акиматы
Киев уже не хочет с этим мириться объявляют АТО
Под это дело уже открыто через границу перебрасывают агента ФСБ гиркина с отрядом и те занимают Славянск где убивают зазевавшихся ВВшников
Первая кровь пролилась
Ну и началась война
Украинские войска быстро за 3 месяца разбивают алкашей и наемников из России прижимая их к границе
Россия опять испугалась
Что делать?
Ай ладно будь что будет и в конце августа войска России открыто с территории РФ ударили по ВСУ
При этом доказывая что это не они))) (тактика крыс)
Потом на Донбассе срочно образовались котлы тоесть окружения частей ВСУ которых окружили фиг пойми откуда взявшиеся танковые дивизии и батальоны без опознавательных знаков с хорошей военной выправкой
Как потом оказалось это отпускники из Бурятии сбежали из частей с оружием и танками проехали через всю Россию чтобы повоевать за братушек и которым платили повышенное жалование))(тактика крыс)
Ну а дальше мы все знаем)
[Исправлено: abaika95, 20.09.2022 - 15:35]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:44
отступление,освободили.
через слово.
смешно,скучно.глупо.
ушли на время ,пустили их в Изюм,так же как и в Киеве,
теперь в носу там ковыряют и ждут когда до их уничтожения
очередь дойдет.там укрыться то негде всушникам и нацикам..
и на окраине Купянска зависли "освободители".
и сидят, смотрят в бинокли,ждут своего конца.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:45]
через слово.
смешно,скучно.глупо.
ушли на время ,пустили их в Изюм,так же как и в Киеве,
теперь в носу там ковыряют и ждут когда до их уничтожения
очередь дойдет.там укрыться то негде всушникам и нацикам..
и на окраине Купянска зависли "освободители".
и сидят, смотрят в бинокли,ждут своего конца.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:45]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:47
ну зачем вот копипастом с сайтов ua заниматься,
не понимаю.
да еще форматом а4.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:49]
не понимаю.
да еще форматом а4.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:49]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1466
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 16:26
Цитата:
Этого я не знаю))) Вот когда начнется - тогда это можно будет считать войной. А сейчас Специальная военная операция
гражданин СССР:
Когда это произойдет ?
Когда это произойдет ?
Этого я не знаю))) Вот когда начнется - тогда это можно будет считать войной. А сейчас Специальная военная операция
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 521
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 16:31
я вообще не знаю, каким трупом, можно что то ещё Вам доказать, знаете с каждой минутой прилетает, потом расскажут
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 20:02
референдумы.
что теперь поделать.
Народы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей видят свое будущее в составе России.
23-27 сентября.
очно-заочная форма голосования.
в следующую среду уже будут в составе РФ.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 20:12]
что теперь поделать.
Народы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей видят свое будущее в составе России.
23-27 сентября.
очно-заочная форма голосования.
в следующую среду уже будут в составе РФ.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 20:12]
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