Отправлено: - 17:46

alex_60:

скажи, почему ты так топишь за нацистов. в чем интерес твой?

Цитата:Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.