Отправлено: - 17:38

dvb:

Кому интересна твоя писанина? У тебя мнения никогда не было, тащишь сюда всякую чужую муть вплоть до сортиров. Хочется всегда компетентности, но это не про тебя.

Цитата:Не интересно, не читай, кто заставляет то? Ты же в Москве проживаешь, не призвали ещё, лучше готовься к самомобилизации.