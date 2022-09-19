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Перевооружение армии
Перевооружение армии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45119
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:38
Цитата:
Не интересно, не читай, кто заставляет то? Ты же в Москве проживаешь, не призвали ещё, лучше готовься к самомобилизации.
dvb:
Кому интересна твоя писанина? У тебя мнения никогда не было, тащишь сюда всякую чужую муть вплоть до сортиров. Хочется всегда компетентности, но это не про тебя.
Кому интересна твоя писанина? У тебя мнения никогда не было, тащишь сюда всякую чужую муть вплоть до сортиров. Хочется всегда компетентности, но это не про тебя.
Не интересно, не читай, кто заставляет то? Ты же в Москве проживаешь, не призвали ещё, лучше готовься к самомобилизации.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 360
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:46
Цитата:
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.
alex_60:
скажи, почему ты так топишь за нацистов. в чем интерес твой?
скажи, почему ты так топишь за нацистов. в чем интерес твой?
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:49
Цитата:
Ознакомься с постом за №8, в этой ветке, там отмечено:
Кайрат стайер: Правильно Си Цзиньпин, который на днях, точнее 14 сентября 2022 года К.Токаеву сказал: Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.
dvb:
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.
Ознакомься с постом за №8, в этой ветке, там отмечено:
Кайрат стайер: Правильно Си Цзиньпин, который на днях, точнее 14 сентября 2022 года К.Токаеву сказал: Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:54
Цитата:
Еще пост за №10, тоже в этой ветке:
Кайрат стайер: Китаю не нужно чтобы под брюхом полыхало, кроме экономических интересов скорее всего они не хотят допустить поползновения исламского радикализма исходящего от талибов. США тоже эти цели преследуют, у которых в Центральной Азии также имеются экономические интересы. Россия ранее отмечала, что Казахстан является буферной зоной и радикалов будем мочить на дальних подступах. В свете последних событии с последними у них ничего не получается, талибы посещают форумы ими организованные, да и завязли в братской Украине.
dvb:
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.
Еще пост за №10, тоже в этой ветке:
Кайрат стайер: Китаю не нужно чтобы под брюхом полыхало, кроме экономических интересов скорее всего они не хотят допустить поползновения исламского радикализма исходящего от талибов. США тоже эти цели преследуют, у которых в Центральной Азии также имеются экономические интересы. Россия ранее отмечала, что Казахстан является буферной зоной и радикалов будем мочить на дальних подступах. В свете последних событии с последними у них ничего не получается, талибы посещают форумы ими организованные, да и завязли в братской Украине.
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 18:07
А.Салник: Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная.
Цитата:
Автор А.Салник, если для вас причина угрозы нападения РФ надуманная, то для представителя глубинного и ядерного народа, как выражается А.Венедиктов, якобы реальная и выполнимая, при этом человек в Москве проживает.
Цитата:
dvb:
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.
Банальный страх, что они будут следующие. Надо сказать, небезосновательный. Но что делать, они не знают и, в общем-то, и не умеют ничего.
Автор А.Салник, если для вас причина угрозы нападения РФ надуманная, то для представителя глубинного и ядерного народа, как выражается А.Венедиктов, якобы реальная и выполнимая, при этом человек в Москве проживает.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 18:14
Цитата:
Хех..
То есть ты предлагаешь сделать геноцид против всего народа?
Хм..
А как же Освобождение и денацификация?
Боюсь что это будет просто банальное преступление против человечности и наказываться будет по всей строгости..
[Исправлено: 111, 20.09.2022 - 18:15]
гражданин СССР:
А если Россия долбанет бомбами по мостам, тоннелям, путепроводам. Расхреначит электростанции. Погрузит Украину во мрак. не будет ни электричества, ни воды ни связи. Станут железные дороги. На
А если Россия долбанет бомбами по мостам, тоннелям, путепроводам. Расхреначит электростанции. Погрузит Украину во мрак. не будет ни электричества, ни воды ни связи. Станут железные дороги. На
Хех..
То есть ты предлагаешь сделать геноцид против всего народа?
Хм..
А как же Освобождение и денацификация?
Боюсь что это будет просто банальное преступление против человечности и наказываться будет по всей строгости..
[Исправлено: 111, 20.09.2022 - 18:15]
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 18:17
Цитата:
Видно, какие они патриоты, за счет беднейших пацанов, что в нищете в Бурятиях и Тывах живут, за счет зэков хотят вылезти..
Kairat stayer:
лучше готовься к самомобилизации.
лучше готовься к самомобилизации.
Видно, какие они патриоты, за счет беднейших пацанов, что в нищете в Бурятиях и Тывах живут, за счет зэков хотят вылезти..
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 18:47
Цитата:
Некоторые, выкладывая сюда какие то свои мысли, не терпят других и начинают писать какую то личную неприязнь.
Действительно, ничего личного, раз выкладываешь сюда в форум НГ свои какие то мысли, кажущиеся тебе самому правильными и понятными, готовься как говорится к критике этих мыслей, а не только их поддержки.
Не нравится, не выкладывай.
Тут думаю с этим проблем никаких нет.
Kairat stayer:
Не интересно,
Не интересно,
Некоторые, выкладывая сюда какие то свои мысли, не терпят других и начинают писать какую то личную неприязнь.
Действительно, ничего личного, раз выкладываешь сюда в форум НГ свои какие то мысли, кажущиеся тебе самому правильными и понятными, готовься как говорится к критике этих мыслей, а не только их поддержки.
Не нравится, не выкладывай.
Тут думаю с этим проблем никаких нет.
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