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≡ Перевооружение армии
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45119
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17813
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:55
#120
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Вот мобилизацию, которую с нетерпением ждет Енг и который собрался воевать в Украину, да, объявят, частичную, либо полную..
Мясо там нужная вещь..
Устаревшей советской техники там хватает и ее восстанавливают в конце концов, а вот людской резерв тает молниеносно..
Кстати, как запомнить слова Енга, где он сказал что если объявят мобилизацию, то пойдет воевать?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
970
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:59
#121
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Цитата:
111:
Крым и Донбасс сами украинцы отдали России?

либо ты снова не в ту степь, либо у тебя с хронологией событий беда...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3259
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:00
#122
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Цитата:
111:
F-16 через три года только.. Война наверно будет долгая.. Это как в Игре престолов, зиму ждали несколько лет..


Скорее всего никто не сможет спрогнозировать, специалисты эксперты говорят, что 2023 году точно не закончится. Посмотрим, активная фаза скорее всего скоро закончится, а зимой видимо РФ будет сложно удержать оккупированные территории.

Если вышеуказанные ракеты ATACMS поступят в достаточном количестве, тогда украинцы будут стараться перерезать пути снабжения продовольствием, боеприпасами, орудием, в общем всю логистику будут держать на контроле. Дальность поражения 300 км. и точность ракет позволит это делать.

Если, война продлится у РФ будут проблемы с калибрами и искандерами, да и экономика потихоньку даёт сбои. Вчера смотрел у Майкла Наки интервью с экономистом, с его слов не всё радужно, как пропагандисты говорят.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3259
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:03
#123
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Цитата:
viktorian85:
Кто так думал??? Не в первый раз от тролей такое слышу.


На счет стратегических просчетов допущенных РФ, якобы жители будут встречать цветами, журналист, расследователь группы Bellingcat Христо Грозев неоднократно отмечал, можешь верить, может нет.

Здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17592
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:09
#124
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Цитата:
Kairat stayer:


скажи, почему ты так топишь
за нацистов. в чем интерес твой?
начинал с американцев, несколько лет лет назад, потом за нато, теперь за нацистов пропаганду ведешь.
признайся, тебе русские в горле сидят?
хоть ты это вслух не говоришь.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 17:10]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3259
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:09
#125
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Цитата:
Kairat stayer:
Вчера смотрел у Майкла Наки интервью с экономистом, с его слов не всё радужно, как пропагандисты говорят.


Экономист Владимир Милов, разъясняет со ссылкой на сведения Росстата, конечно многие данные это организация в последнее время засекретила для общего пользования.

Подробнее здесь:
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1466
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:09
#126
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Цитата:
Kairat stayer:
Если вышеуказанные ракеты ATACMS поступят в достаточном количестве, тогда украинцы будут стараться перерезать

А если Россия долбанет бомбами по мостам, тоннелям, путепроводам. Расхреначит электростанции. Погрузит Украину во мрак. не будет ни электричества, ни воды ни связи. Станут железные дороги. На чем тогда ATACMS привезут? На ишаках что-ли? Вам объясняют - РОССИЯ ЕЩЕ НЕ НАЧАЛА ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВОЙНУ
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3259
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:11
#127
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Цитата:
alex_60:
та скажи, почему ты так топишь за нацистов. начинал с американцев, несколько лет лет назад, потом за нато, теперь за нацистов пропаганду ведешь. признайся, тебе русские в горле сидят? хоть ты это вслух не говоришь.


В Украине нет нацистов, возможно пару процентов. Для меня простые русские и украинцы-братские народы. Так же и тебя можно назвать нацистом.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3259
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 17:13
#128
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Цитата:
alex_60:


На национальности не переходи, это как раз есть разжигание, обзывать целые народы нацистами.
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