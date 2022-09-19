Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК. Читать новость
Вот мобилизацию, которую с нетерпением ждет Енг и который собрался воевать в Украину, да, объявят, частичную, либо полную.. Мясо там нужная вещь.. Устаревшей советской техники там хватает и ее восстанавливают в конце концов, а вот людской резерв тает молниеносно.. Кстати, как запомнить слова Енга, где он сказал что если объявят мобилизацию, то пойдет воевать?
111: F-16 через три года только.. Война наверно будет долгая.. Это как в Игре престолов, зиму ждали несколько лет..
Скорее всего никто не сможет спрогнозировать, специалисты эксперты говорят, что 2023 году точно не закончится. Посмотрим, активная фаза скорее всего скоро закончится, а зимой видимо РФ будет сложно удержать оккупированные территории.
Если вышеуказанные ракеты ATACMS поступят в достаточном количестве, тогда украинцы будут стараться перерезать пути снабжения продовольствием, боеприпасами, орудием, в общем всю логистику будут держать на контроле. Дальность поражения 300 км. и точность ракет позволит это делать.
Если, война продлится у РФ будут проблемы с калибрами и искандерами, да и экономика потихоньку даёт сбои. Вчера смотрел у Майкла Наки интервью с экономистом, с его слов не всё радужно, как пропагандисты говорят.
скажи, почему ты так топишь за нацистов. в чем интерес твой? начинал с американцев, несколько лет лет назад, потом за нато, теперь за нацистов пропаганду ведешь. признайся, тебе русские в горле сидят? хоть ты это вслух не говоришь.
Kairat stayer: Если вышеуказанные ракеты ATACMS поступят в достаточном количестве, тогда украинцы будут стараться перерезать
А если Россия долбанет бомбами по мостам, тоннелям, путепроводам. Расхреначит электростанции. Погрузит Украину во мрак. не будет ни электричества, ни воды ни связи. Станут железные дороги. На чем тогда ATACMS привезут? На ишаках что-ли? Вам объясняют - РОССИЯ ЕЩЕ НЕ НАЧАЛА ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВОЙНУ
alex_60: та скажи, почему ты так топишь за нацистов. начинал с американцев, несколько лет лет назад, потом за нато, теперь за нацистов пропаганду ведешь. признайся, тебе русские в горле сидят? хоть ты это вслух не говоришь.
В Украине нет нацистов, возможно пару процентов. Для меня простые русские и украинцы-братские народы. Так же и тебя можно назвать нацистом.
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