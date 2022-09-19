Отправлено: - 17:00

111:

F-16 через три года только.. Война наверно будет долгая.. Это как в Игре престолов, зиму ждали несколько лет..

Цитата:Скорее всего никто не сможет спрогнозировать, специалисты эксперты говорят, что 2023 году точно не закончится. Посмотрим, активная фаза скорее всего скоро закончится, а зимой видимо РФ будет сложно удержать оккупированные территории.Если вышеуказанные ракеты ATACMS поступят в достаточном количестве, тогда украинцы будут стараться перерезать пути снабжения продовольствием, боеприпасами, орудием, в общем всю логистику будут держать на контроле. Дальность поражения 300 км. и точность ракет позволит это делать.Если, война продлится у РФ будут проблемы с калибрами и искандерами, да и экономика потихоньку даёт сбои. Вчера смотрел у Майкла Наки интервью с экономистом, с его слов не всё радужно, как пропагандисты говорят.