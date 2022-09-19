Отправлено: - 16:41

111:

Ты говорил это в конце февраля начале марта.. Что то твои недели и месяцы не кончаются..

Kairat stayer:

Значит по вашему до Нового года разгромят Украину, ты что с поля боя пишешь что ли?

Цитата:Ни разу не говорил.Цитата:Если начнут серьезно воевать, то вполне возможно. А начнут не начнут одному богу известно. Я бы с самого начала начал серьезно воевать, а не делал спецоперацию с небольшим военным контингентом как сейчас происходит.