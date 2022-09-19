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Перевооружение армии
Перевооружение армии
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45119
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:38
Цитата:
Сегодня 20.09.
Давай поверим в очередной раз его словам и порадуемся 20.11 за его Вангоспособность..
То есть 20го ноября, флаг России будет поднят не только в Киеве и Львове, а и у самих границ Польши..
Kairat stayer:
Значит по вашему до Нового года разгромят Украину
Значит по вашему до Нового года разгромят Украину
Сегодня 20.09.
Давай поверим в очередной раз его словам и порадуемся 20.11 за его Вангоспособность..
То есть 20го ноября, флаг России будет поднят не только в Киеве и Львове, а и у самих границ Польши..
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:39
Цитата:
Тебе плевать. Людям живущим там не плевать. Не жест отчаяния, а жесть защиты.
111:
Насчет присоединения просто плевать. Жест отчаяния при позорном отступлении
Насчет присоединения просто плевать. Жест отчаяния при позорном отступлении
Тебе плевать. Людям живущим там не плевать. Не жест отчаяния, а жесть защиты.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17592
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:39
опубликован свежий рейтинг министерств кз ,
по уровню коррумпированности.
первые- министерство финансов
второе- министерство обороны.
вот тебе и перевооружение.
вот тебе и "опыт" с ориентацией ,как указывают местные
диванные эксперды на страну, которая подвергнута денацификации.
по уровню коррумпированности.
первые- министерство финансов
второе- министерство обороны.
вот тебе и перевооружение.
вот тебе и "опыт" с ориентацией ,как указывают местные
диванные эксперды на страну, которая подвергнута денацификации.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:40
Цитата:
Хорошо.
В харьковской области бросили вы этих людей?
И теперь вам плевать на них получается?
viktorian85:
Людям живущим там не плевать. Не
Людям живущим там не плевать. Не
Хорошо.
В харьковской области бросили вы этих людей?
И теперь вам плевать на них получается?
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:41
Цитата:
Ни разу не говорил.
Цитата:
Если начнут серьезно воевать, то вполне возможно. А начнут не начнут одному богу известно. Я бы с самого начала начал серьезно воевать, а не делал спецоперацию с небольшим военным контингентом как сейчас происходит.
111:
Ты говорил это в конце февраля начале марта.. Что то твои недели и месяцы не кончаются..
Ты говорил это в конце февраля начале марта.. Что то твои недели и месяцы не кончаются..
Ни разу не говорил.
Цитата:
Kairat stayer:
Значит по вашему до Нового года разгромят Украину, ты что с поля боя пишешь что ли?
Значит по вашему до Нового года разгромят Украину, ты что с поля боя пишешь что ли?
Если начнут серьезно воевать, то вполне возможно. А начнут не начнут одному богу известно. Я бы с самого начала начал серьезно воевать, а не делал спецоперацию с небольшим военным контингентом как сейчас происходит.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:42
Цитата:
Блин, как это запомнить?
Скрин что ли сделать от 20.09?
viktorian85:
Скоро Россия перестанет воевать на полшишечки и за два месяца разгромит Украину.
Скоро Россия перестанет воевать на полшишечки и за два месяца разгромит Украину.
Блин, как это запомнить?
Скрин что ли сделать от 20.09?
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:43
Цитата:
Харьковскую освободят со временем. Скорее всего после освобождения Донбасса.
111:
Хорошо. В харьковской области бросили вы этих людей? И теперь вам плевать на них получается?
Хорошо. В харьковской области бросили вы этих людей? И теперь вам плевать на них получается?
Харьковскую освободят со временем. Скорее всего после освобождения Донбасса.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:44
Цитата:
То есть войска России, их тактико и другие характеристики, оцениваются в шишечки?
Они что, шишками Украину хотят завоевать?
111:
Скоро Россия перестанет воевать на полшишечки
Скоро Россия перестанет воевать на полшишечки
То есть войска России, их тактико и другие характеристики, оцениваются в шишечки?
Они что, шишками Украину хотят завоевать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3259
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:45
Цитата:
Посмотрим конечно, с его слов якобы до наступления холодов всё решиться. Главное как он выражается, чтобы они шишечки свои не обморозили. Если, ракеты ATACMS в ближайшее время поступят и ещё линд-лиз заработает, тогда на мой взгляд последствия трудно предсказать.
111:
Сегодня 20.09. Давай поверим в очередной раз его словам и порадуемся 20.11 за его Вангоспособность.. То есть 20го ноября, флаг России будет поднят не только в Киеве и Львове, а и у самих границ Польши..
Сегодня 20.09. Давай поверим в очередной раз его словам и порадуемся 20.11 за его Вангоспособность.. То есть 20го ноября, флаг России будет поднят не только в Киеве и Львове, а и у самих границ Польши..
Посмотрим конечно, с его слов якобы до наступления холодов всё решиться. Главное как он выражается, чтобы они шишечки свои не обморозили. Если, ракеты ATACMS в ближайшее время поступят и ещё линд-лиз заработает, тогда на мой взгляд последствия трудно предсказать.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:46
Цитата:
Зачем запоминать? Как увидишь что спецоперация прекратится и начнется война тогда и отчитывай два месяца.
111:
Блин, как это запомнить? Скрин что ли сделать от 20.09?
Блин, как это запомнить? Скрин что ли сделать от 20.09?
Зачем запоминать? Как увидишь что спецоперация прекратится и начнется война тогда и отчитывай два месяца.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:46
Цитата:
Когда Славянск и Краматорск с Бахмутом освободят?
Две недели?
А за это время всех предателей в Харькове пересажают..
Надо наверно за 5 дней освободить Донбасс, не находишь?
viktorian85:
Скорее всего после освобождения Донбасса.
Скорее всего после освобождения Донбасса.
Когда Славянск и Краматорск с Бахмутом освободят?
Две недели?
А за это время всех предателей в Харькове пересажают..
Надо наверно за 5 дней освободить Донбасс, не находишь?
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:47
Цитата:
А, вон оно что Михалыч..
То есть никогда?
Ну с этого и надо было начинать..
viktorian85:
Как увидишь что спецоперация прекратится и начнется война
Как увидишь что спецоперация прекратится и начнется война
А, вон оно что Михалыч..
То есть никогда?
Ну с этого и надо было начинать..
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:49
Цитата:
F-16 через три года только..
Война наверно будет долгая..
Это как в Игре престолов, зиму ждали несколько лет..
Kairat stayer:
ещё линд-лиз заработает
ещё линд-лиз заработает
F-16 через три года только..
Война наверно будет долгая..
Это как в Игре престолов, зиму ждали несколько лет..
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:50
У России духу не хватит объявить войну, обрушив все связи со всем миром, банковскую и прочую систему, нефть, газ..
Сейчас то как то все это еще оаботает, а с объявлением Войны все..
Хана..
Сейчас то как то все это еще оаботает, а с объявлением Войны все..
Хана..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1466
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:54
Цитата:
С альтернативно одаренными спорить бесполезно Не надо им ничего доказывать. Они в своем мире живут)))
viktorian85:
Как увидишь что спецоперация прекратится и начнется война тогда и отчитывай два месяца.
Как увидишь что спецоперация прекратится и начнется война тогда и отчитывай два месяца.
С альтернативно одаренными спорить бесполезно Не надо им ничего доказывать. Они в своем мире живут)))
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