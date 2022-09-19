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≡ Перевооружение армии
 
 
Страница 8 из 9«1...6789»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45119
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17813
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:38
#105
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Цитата:
Kairat stayer:
Значит по вашему до Нового года разгромят Украину

Сегодня 20.09.
Давай поверим в очередной раз его словам и порадуемся 20.11 за его Вангоспособность..
То есть 20го ноября, флаг России будет поднят не только в Киеве и Львове, а и у самих границ Польши..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
513
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:39
#106
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Цитата:
111:
Насчет присоединения просто плевать. Жест отчаяния при позорном отступлении

Тебе плевать. Людям живущим там не плевать. Не жест отчаяния, а жесть защиты.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17592
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:39
#107
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опубликован свежий рейтинг министерств кз ,
по уровню коррумпированности.
первые- министерство финансов
второе- министерство обороны.
вот тебе и перевооружение.
вот тебе и "опыт" с ориентацией ,как указывают местные
диванные эксперды на страну, которая подвергнута денацификации.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17813
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:40
#108
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Цитата:
viktorian85:
Людям живущим там не плевать. Не

Хорошо.
В харьковской области бросили вы этих людей?
И теперь вам плевать на них получается?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
513
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:41
#109
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Цитата:
111:
Ты говорил это в конце февраля начале марта.. Что то твои недели и месяцы не кончаются..

Ни разу не говорил.

Цитата:
Kairat stayer:
Значит по вашему до Нового года разгромят Украину, ты что с поля боя пишешь что ли?

Если начнут серьезно воевать, то вполне возможно. А начнут не начнут одному богу известно. Я бы с самого начала начал серьезно воевать, а не делал спецоперацию с небольшим военным контингентом как сейчас происходит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17813
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:42
#110
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Цитата:
viktorian85:
Скоро Россия перестанет воевать на полшишечки и за два месяца разгромит Украину.

Блин, как это запомнить?
Скрин что ли сделать от 20.09?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
513
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:43
#111
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Цитата:
111:
Хорошо. В харьковской области бросили вы этих людей? И теперь вам плевать на них получается?

Харьковскую освободят со временем. Скорее всего после освобождения Донбасса.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17813
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:44
#112
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Цитата:
111:
Скоро Россия перестанет воевать на полшишечки

То есть войска России, их тактико и другие характеристики, оцениваются в шишечки?
Они что, шишками Украину хотят завоевать?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3259
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:45
#113
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Цитата:
111:
Сегодня 20.09. Давай поверим в очередной раз его словам и порадуемся 20.11 за его Вангоспособность.. То есть 20го ноября, флаг России будет поднят не только в Киеве и Львове, а и у самих границ Польши..


Посмотрим конечно, с его слов якобы до наступления холодов всё решиться. Главное как он выражается, чтобы они шишечки свои не обморозили. Если, ракеты ATACMS в ближайшее время поступят и ещё линд-лиз заработает, тогда на мой взгляд последствия трудно предсказать.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
513
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:46
#114
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Цитата:
111:
Блин, как это запомнить? Скрин что ли сделать от 20.09?

Зачем запоминать? Как увидишь что спецоперация прекратится и начнется война тогда и отчитывай два месяца.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17813
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:46
#115
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Цитата:
viktorian85:
Скорее всего после освобождения Донбасса.

Когда Славянск и Краматорск с Бахмутом освободят?
Две недели?
А за это время всех предателей в Харькове пересажают..
Надо наверно за 5 дней освободить Донбасс, не находишь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17813
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:47
#116
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Цитата:
viktorian85:
Как увидишь что спецоперация прекратится и начнется война

А, вон оно что Михалыч..
То есть никогда?
Ну с этого и надо было начинать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17813
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:49
#117
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Цитата:
Kairat stayer:
ещё линд-лиз заработает

F-16 через три года только..
Война наверно будет долгая..
Это как в Игре престолов, зиму ждали несколько лет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17813
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:50
#118
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У России духу не хватит объявить войну, обрушив все связи со всем миром, банковскую и прочую систему, нефть, газ..
Сейчас то как то все это еще оаботает, а с объявлением Войны все..
Хана..
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1466
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 16:54
#119
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Цитата:
viktorian85:
Как увидишь что спецоперация прекратится и начнется война тогда и отчитывай два месяца.

С альтернативно одаренными спорить бесполезно ;-) Не надо им ничего доказывать. Они в своем мире живут)))
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