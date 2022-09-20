Отправлено: - 15:32

alex_60:

референдумы на днях на Донбассе и Херсонщине. войдут в состав России.

Victor Yang:

Панически? Ты где такое увидел? Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет.

Victor Yang:

. А те кто обвиняет в чем-то Россию - не знают предыстории и рассуждают поверхностно.

[Исправлено: abaika95, 20.09.2022 - 15:35]

Цитата:После того как украина даванула под Харьковом Россия забеспокоилась что ее вообще выдавят сейчас от всюду и начала субмурно орать про референдум(захват чужой территории)там где ещё держитсяИ под шумок теперь объявят если украина и дальше будет контрнаступать значит она уже напала на Россию и можно обьявить тотальную мобилизацию (тактика крыс)Одно ноТе кто в России хотел повоевать они уже давно записались в чвк и давно тухнут под изюмомСейчас остались те кто не шибко горит желанием воевать за город на букву ХПоэтому я жду скорейшей мобилизации в России которая приведет к бунту и революции против путинского режимаЦитата:Нас не заденетКазахстан как швеция во вторую мировую)А вот вам кердык по всей видимостиВезучий ты йанг человекПереехать в страну которая летит в пропасть это надо уметьЦитата:Я чучуть знаю историю этого конфликтаМожет быть даже не поверхностно но все же если позволишь объективно поведаю его тут))Там все простоБлаго все события разворачивались почти перед глазами))2013В Украине революция против прокремлевского дурочка котрый всем обещал Европу и под конец заортачилсяПутин испугался что этот майдан против воровской власти перекинется в Россию благо там недавно миллион человек выходил на митингиНадо что-то делатьВ итоге быстро быстро по плану К вводят войска в Крым и отбирают егоСепары Крыма радыВойска украины на тот момент бесполезные хлопают глазками и не поймут че происходитРейтинги Путина поползли вверх потомучто в России огромное число реваншистовЧто делать дальше?Придумаем фейковую реальность что на востоке Украины мучают русскихОк вкинули идею благо мелкие группы радикальных украинцев не шибко то большого ума как и их собратья из России ходили до этого маршами с факелами и почитали нацисткие соединения путая их с УНСОВ России к слову точно такие же марши нацистов ходили все нулевые и обожали ГитлераИ вот эти марши сыграли на руку российской пропаганде а прибавим сюда фейки при распятых мальчиков и вуаля,россияне верят этой чепухеЕсли они там ходят с факелами значит они мучают русскихЗабрасывают агентов ФСБ на Донбасс которые скалачивают группировки из местных люмпенов и занимают акиматыКиев уже не хочет с этим мириться объявляют АТОПод это дело уже открыто через границу перебрасывают агента ФСБ гиркина с отрядом и те занимают Славянск где убивают зазевавшихся ВВшниковПервая кровь пролиласьНу и началась войнаУкраинские войска быстро за 3 месяца разбивают алкашей и наемников из России прижимая их к границеРоссия опять испугаласьЧто делать?Ай ладно будь что будет и в конце августа войска России открыто с территории РФ ударили по ВСУПри этом доказывая что это не они))) (тактика крыс)Потом на Донбассе срочно образовались котлы тоесть окружения частей ВСУ которых окружили фиг пойми откуда взявшиеся танковые дивизии и батальоны без опознавательных знаков с хорошей военной выправкойКак потом оказалось это отпускники из Бурятии сбежали из частей с оружием и танками проехали через всю Россию чтобы повоевать за братушек и которым платили повышенное жалование))(тактика крыс)Ну а дальше мы все знаем)